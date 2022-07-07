SDGs永續小旅行夯！新北拜名廟、農作體驗　金山六三社區人文行腳

▲新北市金山區聖德宮後方「牛耕基地」。（圖／新北市民政局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

向來以種植57、66號地瓜聞名的新北市金山區「六三社區」，近幾年推動農再社區及永續觀光，回應SDGs聯合國永續發展目標，透過體驗課程玩插秧、挖地瓜、吹北管等活動，讓農村充滿趣味，加上在地信仰中心聖德宮迷人宗教文化，更添增社區無比魅力。暑假期間，不妨大手牽小手跟著《保庇新北市》腳步，一起來體驗人文樂趣。

民政局長柯慶忠表示，新北市是六都第一個落實聯合國永續發展目標(SDGs)的城市，除透過各項政策帶動經濟成長、社會進步與環境保護，向2030永續城市邁進，在地方，更有許多里長與社區，從環境保育與人文特色保存來推動永續觀光，邀請大家到社區體驗地方農造與創生的實踐，並了解當地人文、生態與環境特色。

▲聖德宮「半嶺訪源」尋根活動是北海岸特色宗教慶典。

六股里長也是六三社區發展協會總幹事鍾鼎平表示，六三社區這幾年經由農再計畫改善社區整體環境，並在市府、彩田友善農作及北海創生團隊協助下，從友善土地找回農村過往生態與人文，不但吸引許多遊客走入社區及週邊深度體驗，也創造許多就業機會，讓青年樂於返鄉共築願景。

鍾鼎平說，六三社區除了地瓜、稻田、茭白筍遠近馳名，還有大規模杜鵑苗場，是北臺灣最大杜鵑花供應源，也契作彩田米、種植蓮花，夏季蓮花田美得出奇，鮮美蓮子年產量更超過1公噸，多雨冬天則轉種厚實多肉香菇，成為「下冬天經濟」亮眼焦點。

▲種植57、66號地瓜聞名的新北市金山區「六三社區」。

聖德宮半嶺訪源尋根 牛耕基地體驗農趣

社區中還有建廟超過250年的聖德宮，主祀三官大帝，在地人稱三界公廟，地方也因廟得名三界壇。聖德宮「半嶺訪源」尋根活動是北海岸特色宗教慶典，每年信眾徒步自萬里大鵬天護宮迎回金爐，並迎請三官大帝神駕溯百二步嶺古道抵草棚原址祈福，印證寺廟本源及先人開墾堅忍拓荒精神，也讓參與活動的朋友們，都能感受金山半嶺地區自然人文與宗教文化之美。

聖德宮後方的牛耕基地，是多年前彩田友善農作執行長楊儒門在社區推動無毒契作，並從新竹水牛學校運來水牛耕田，農友徐文讓因受友善農地精神感動，將水牛耕田作業方式留下，經陽管處同意捕捉水牛進駐，成為今日農田裡最吸睛的主角。

金山深度輕旅行 人文行腳趣味多

在牛耕基地除可近距離與水牛互動，並可欣賞難得一見的編竹掃帚，及體驗北管吹奏課程，重溫早年農閒時光。一旁還有「儒門柑仔店」，店內陳列傳統農村柑仔店樣貌，也提供農村DIY體驗活動，此外，這裡還是農友們一起分享經驗、展現農村文化精神，凝聚社區意識的場域。

來到六三社區，種地瓜、挖番薯是一定要體驗的農事活動，六三社區地理條件優越，土質很適合地瓜和水稻生長，多年來57號、66號地瓜高甜度又爽Q的口感，每年8月的金山甘薯節更吸引一波坡遊客慕名而來，不妨大手牽小手，闔家來此挖地瓜、賞蓮花、吹北管，享受愜意悠閒時光。

民政局表示，除金山六三社區人文行腳等報導，《保庇新北市》雙月刊7月號並收錄「劉昭輝創『599坐火車慢遊臺灣』社團越老活得越精彩」、「高逢謙用繡球花帶動雙興山區繁榮」、「林月慎考中醫、拿船員證、得文學獎用毅力翻轉精彩人生」、以及汐止五東山慈聖宮與玉泉宮祈福追花趣等精彩內容，歡迎讀者至「新北市民政局」官網下載瀏覽。

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