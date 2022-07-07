不滿離婚拿不到財產…鶯歌女拿刀狂刺前夫下體　他瞬間爆血倒地

記者陳雕文／新北報導

新北市鶯歌一名越南籍女子嫁來台灣陪丈夫工作多年，但仍在今年3月離婚，她心有不甘想爭取財產，本月3日晚間跟前夫談判爆發衝突，女子一時情緒失控拿起水果刀刺下前夫的下體，前夫伸手擋架，避免命根遭殃，但刀鋒一轉劃開左手虎口並刺中右大腿，前夫血流不止倒地哀嚎。

▲許男遭水果刀很刺下體，幸好他伸手擋架，避免命根遭殃，但右大腿仍中刀，當場血流如注。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方獲報到場，只見61歲許男倒臥於國慶街一間派報行的門口外，邊哀號邊喊「快啦！」希望警方快協助通報救護車，後來警方找到躲進屋內的50歲鄭姓女子，並將其帶回分駐所偵辦。

據了解，鄭女從越南嫁到台灣並陪許男工作，兩人今年3月離婚後仍同住在派報行，鄭女住在2樓，而許男住1樓，2人持續因為財產分配的問題起口角，到了3日深夜兩人又吵了起來，鄭女火大拿起水果刀朝許男下體刺去，許男左手一擋，結果刀刃劃傷虎口並刺中右大腿。

鄭女看到許男倒地，嚇得躲進屋內房間，直到警方不斷敲門，她才乖乖就逮，面對警方訊問皆不發一語，最後警方依殺人未遂罪嫌將鄭女移請新北地檢署偵辦。

▼鄭女一時情緒激動拿水果刀刺向前夫。（圖／記者陳雕文翻攝）