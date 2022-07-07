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環保局呼籲別亂張貼或懸掛廣告物　台東縣府：最重可罰6千及停話

▲環保局呼籲別亂張貼或懸掛廣告物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲環保局呼籲別亂張貼或懸掛廣告物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

目前仍可見街道上燈桿、電桿、交通號誌設施及行道樹等處，張貼或懸掛某行業或民眾宣傳，如房地產租售、借貸等行銷或經營品項廣告物，破壞台東優美宜人城鄉面貌，台東縣環保局將持續加強稽查取締，如未符合規定申請核准者，即屬廢棄物，可依廢棄物清理法罰款1200元到6000元，並可即時或要求當事人清除，且登載的電話號碼，可依電信法通知電信業者停話。

環保局指出，將持續加強稽查取締及清除違規張貼或懸掛的廣告物，發現違規即告發裁罰，各行業或民眾應發揮公德心，電桿、交通號誌設施、行道樹及圍牆圍籬等處不可張貼或懸掛廣告物，尤其交通設施更涉及交通安全，至於路燈桿懸掛廣告物部分，應事先向各鄉鎮市路燈管理單位申請核准，避免違規受罰，造成自己荷包的損失。統計111年1至6月稽查資料，依廢棄物清理法罰款計5案合計8400元，依電信法停話計4案，清除323個廣告物，呼籲各行業或民眾一起建構乾淨友善的城鄉環境。


環保局呼籲，大家一起杜絕違規廣告物，守護台東城鄉好風貌，民眾也要注意，不要貪圖小利，隨意申租電話號碼給不明人士使用，更要防範自己證件資料遭冒用申請電話號碼，避免登載廣告涉及不法行為，讓自己受害。

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