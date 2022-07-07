台東今+387！Novavax疫苗9日開打　饒慶鈴籲完整接種疫苗

▲台東今日+387。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣7日新增387位確診者，348名民眾戶籍或居住地分在台東、39名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案34205人、居隔者1320人。目前台東針對COVID-19確診者分流收治情況，截至7/6下午16點為止，住院收治人數為46人、加強版集中檢疫所為27人、居家照護現管人數有2078人。

台東縣衛生局表示，縣內現有4養護、6監所、1身障機構群聚事件監控中，今日共新增32例確診個案。養護機構新增4確診(1員工、3住民)；監所部分本日新增28人(1員工、27收容人)；身障機構無新增。

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另外，中央今日也公布台東有4例本土病例確診死亡個案，第1案為89歲男性，已接種3劑疫苗;有慢性腎臟.高血壓、糖尿病病史；第2案75歲女性，無接種疫苗;有糖尿病、中風、心臟疾病病史；第3案92歲女性，無接種疫苗;有慢性腎臟病.肺部疾病病史；第4案86歲男性，無接種疫苗;有高血壓慢性病史。

「疫苗打3劑，人人做防疫」縣長饒慶鈴提醒完整接種新冠疫苗可降低因感染新冠肺炎導致重症，只要年滿5歲以上未完成中央建議施打疫苗劑數並符合接種時程及條件者(確診者請於確診滿3個月後)，鼓勵大家踴躍接種。台東縣自7月9日起合約院所就可以施打Novavax疫苗(須年滿18歲以上)，Novavax可做為任何1劑疫苗施打選擇且之前接種其他疫苗也可以混打Novavax疫苗。縣內各合約院所疫苗接種時程請參閱台東縣衛生局官網https://reurl.cc/b2vE76或電洽16鄉鎮衛生所。