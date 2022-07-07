響應二手輔具再利用　台東輔具中心送愛到成功

▲台東輔具中心送愛到成功。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升轄內身心障礙者及高齡長者生活品質，台東縣輔具暨生活重建中心深入偏鄉地區提供服務，探訪有輔具需求且經濟弱勢之家庭，媒合二手的輔具，日前送愛到成功贈送二手拐杖及四腳拐杖給1位獨居身障者，讓老爺爺直呼「謝謝主的恩典」。

社會處指出，居住在成功鎮的阿利爺爺，是一位獨居身障者，年輕時不慎從高處摔落，傷及腰椎及下肢，以致於晚年留下病根，不良於行，現領有身心障礙證明。爺爺生活拮据，也相當勤儉，因年事已高、記性不佳，經常將拐杖遺失，或是遺落在公車上，由於不捨再次花錢購買新的輔具，故自行削竹子當作拐杖支撐使用。社工得知後，與當地原住民家庭中心共同至家中探訪爺爺，在了解爺爺的需求後，贈送二手拐杖及四腳拐杖供其使用，並協助調整適合的高度，希望爺爺不要再使用竹子支撐走路，防止跌倒的風險，爺爺收下輔具中心的愛心，直呼「太感動了，謝謝主的恩典」。

▲台東輔具中心送愛到成功。（圖／記者楊漢聲翻攝）

生活輔具對於長輩及身心障礙者的日常、外出、參與社會活動非常重要，而大部分的長輩缺乏輔具使用的正確觀念，或因為自尊心、觀念保守而拒絕使用輔具。呼籲民眾正確使用輔具，有輔具相關需求，包含租借、維修或二手輔具捐贈，可洽詢社會處:089-340720分機109或台東縣輔具暨生活重建中心: 089-232263轉9將有專人為您提供服務。