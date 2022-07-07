　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

響應二手輔具再利用　台東輔具中心送愛到成功

▲台東輔具中心送愛到成功。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東輔具中心送愛到成功。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升轄內身心障礙者及高齡長者生活品質，台東縣輔具暨生活重建中心深入偏鄉地區提供服務，探訪有輔具需求且經濟弱勢之家庭，媒合二手的輔具，日前送愛到成功贈送二手拐杖及四腳拐杖給1位獨居身障者，讓老爺爺直呼「謝謝主的恩典」。

社會處指出，居住在成功鎮的阿利爺爺，是一位獨居身障者，年輕時不慎從高處摔落，傷及腰椎及下肢，以致於晚年留下病根，不良於行，現領有身心障礙證明。爺爺生活拮据，也相當勤儉，因年事已高、記性不佳，經常將拐杖遺失，或是遺落在公車上，由於不捨再次花錢購買新的輔具，故自行削竹子當作拐杖支撐使用。社工得知後，與當地原住民家庭中心共同至家中探訪爺爺，在了解爺爺的需求後，贈送二手拐杖及四腳拐杖供其使用，並協助調整適合的高度，希望爺爺不要再使用竹子支撐走路，防止跌倒的風險，爺爺收下輔具中心的愛心，直呼「太感動了，謝謝主的恩典」。

▲台東輔具中心送愛到成功。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東輔具中心送愛到成功。（圖／記者楊漢聲翻攝）

生活輔具對於長輩及身心障礙者的日常、外出、參與社會活動非常重要，而大部分的長輩缺乏輔具使用的正確觀念，或因為自尊心、觀念保守而拒絕使用輔具。呼籲民眾正確使用輔具，有輔具相關需求，包含租借、維修或二手輔具捐贈，可洽詢社會處:089-340720分機109或台東縣輔具暨生活重建中心: 089-232263轉9將有專人為您提供服務。

►奴才快敗！「三合一」貓砂天然好用而且超便宜　讓主子更開心

ET快訊
拋震撼彈！剛被判7年8月　立委陳超明擬參選苗栗縣長
熱到爆！9成勞工想放「高溫假」　勞動部回應
獨／重返高雄超商性侵現場！　惡狼竟在店員眼前座位區硬來
「重機雙鬼」北宜逆向狂飆19秒躲區間測速　下場曝光
邊境再放寬！　政院：已決定放寬、增加總額
快訊／逆轉女王！戴資穎虐爆地主女將　挺進8強
快訊／16歲少年機車雙載　打滑撞山壁爆頭慘死
竇智孔「8年前合照夏克立」被翻出！　2人表情成亮點
夏克立「離家出走1個月」　黃嘉千跪地痛哭！爆幸福全是假象
快訊／逆轉！女老師當街遭大外割上銬　警員遭起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮慈院2醫師安排尊嚴善終　偕妻預立醫療決定捐器官

職安周健走活動　幸福勞工逗陣行2千人報名

響應二手輔具再利用　台東輔具中心送愛到成功

眾「金」組合齊聚屏東 「名人講堂」7月下旬登場…報名要快

台電屏東區營業處　成立「職場互助教保服務中心」

男子身帶「前途似錦」小紅毒包　「諸事不順」遭警攔查送辦

論文抄襲風暴延燒　桃園藍營：林智堅誠信破產鄭文燦快切割

嘉義優鮮水產通過BAP驗證接軌國際 　外銷封櫃啟航加拿大

外國人跟風殭屍展　嘉義牙膏工廠也有閻羅殿　

法拍會結合公益百萬收入入國庫　甲級營造牌照流拍

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

出事啦！男開車衝溪裡　下秒泡水出動怪手救援

蔡易餘座車路口飆撞轎車　整台「噴飛翻覆」3傷送醫

溪邊驚見「狗界漁夫」 下水一分鐘大魚Get！

紫衣女馬路「蹲點撞車」　下半身移到車底浪漫緊盯

花蓮慈院2醫師安排尊嚴善終　偕妻預立醫療決定捐器官

職安周健走活動　幸福勞工逗陣行2千人報名

響應二手輔具再利用　台東輔具中心送愛到成功

眾「金」組合齊聚屏東 「名人講堂」7月下旬登場…報名要快

台電屏東區營業處　成立「職場互助教保服務中心」

男子身帶「前途似錦」小紅毒包　「諸事不順」遭警攔查送辦

論文抄襲風暴延燒　桃園藍營：林智堅誠信破產鄭文燦快切割

嘉義優鮮水產通過BAP驗證接軌國際 　外銷封櫃啟航加拿大

外國人跟風殭屍展　嘉義牙膏工廠也有閻羅殿　

法拍會結合公益百萬收入入國庫　甲級營造牌照流拍

身陷論文抄襲風波！　桃園議會國民黨團：林智堅應退選

正中午「男女坐引擎蓋狂搖」　16秒片瘋傳！他看光光：小心中暑

「中華大學考上台大國發所」很勵志？ 台大生直言：洗學歷

好友借2000元！還款「只轉1985元」真相傻眼　她氣炸：還說沒差

年齡差29歲！地下女偶像七夕閃婚58歲天才漫畫家…父女戀修正果

客運北宜線推優惠搶客！搭車贈菠蘿麵包　免費遊長埤湖

主播老公電腦私藏色情片　《魔女寶刀未老》女星抓包外遇踹下體

《獵人》連載剩一話…冨樫再PO草稿八顆圈　飛影出現網驚：變神作？

拋震撼彈！昨判刑7年8月　立委陳超明擬以無黨籍參選苗栗縣長

vivo印度涉洗錢被調查　陸：挫傷中國企業投資經營信心與意願

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

地方熱門新聞

論文抄襲風暴　桃園藍營：鄭文燦快切割林

外國人跟風殭屍展　嘉義牙膏工廠也有閻羅殿　

即／林口晚間無預警停電！影響652戶

女約朋友爬山迷路　搜救員冒雨找人

日月潭「魚虎球」寶寶估8月爆發

法拍會結合公益　百萬收入入國庫

嘉義優鮮水產通過BAP驗證　外銷加拿大

眼鏡男「出沒」彰化豪宅　偷了女主人私房錢

男子身帶「前途似錦」小紅毒包

老舊瓦斯殘氣外洩虛驚一場

2022連江縣長選戰　曹爾元：文化讓家園偉大

黃偉哲Po泳池照　底下留言全歪樓

職安周健走活動2千人報名

司機國道停路肩捆貨　遭撞飛不治

更多熱門

相關新聞

逮毒蟲遭控執法過當　警：他打飛眼鏡

逮毒蟲遭控執法過當　警：他打飛眼鏡

台東警方在拘提一林姓嫌犯時，對他使用警棍和辣椒水，引起林嫌父親不滿，指控警方「太過分」，警方澄清，林男當時情緒失控，不僅肘擊還打飛警員眼鏡，才須以警棍和辣椒水制伏。

駕波特船出海！2男受困都蘭灣　海巡出動救援

駕波特船出海！2男受困都蘭灣　海巡出動救援

蘭嶼、綠島15人划SUP遭風浪帶離　海巡緊急出動救援

蘭嶼、綠島15人划SUP遭風浪帶離　海巡緊急出動救援

米蘭時尚邀募伊甸輔具清潔專車

米蘭時尚邀募伊甸輔具清潔專車

台東+492　首批Novavax即將配送7/9開打

台東+492　首批Novavax即將配送7/9開打

關鍵字：

輔具 拐杖 台東

讀者迴響

熱門新聞

桃園11歲童積欠國道通行費　執行署傻眼了

快訊／新竹男攜彈衝派出所求助！現場引爆手掌沒了

買地蓋停車場！老住戶怒「以後停哪」喊告

40歲百億社長猝逝！打高爾夫暈倒再也沒醒來

快訊／謝龍介公布匯款單！踢爆黃偉哲派律師向靈骨業者索賄千萬

工人偷襲女友妹　掰睡中間搞錯人

婆婆靠「出租老公」養家　公公晚年悽慘下場曝

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

男租客突失聯！房東上門一看房子被賣了

黃嘉千哭認「用謊言經營婚姻」

快訊／李沛旭曬「對戒牽手照」！　宣佈喜訊：李先生&李太太

獨／夏克立求售南港92坪愛宅是工業宅　入手5年認賠出場

女星勸夫妻「真的不宜做1事」！

竇智孔「8年前合照夏克立」被翻出

台灣年輕乳癌多！醫點名3大元凶　見「1外食動作」搖頭了

更多

最夯影音

更多
外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收
《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面