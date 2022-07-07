　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「振興玩台東 拍照拿獎金」　36件得獎作品台東火車站開幕

▲「振興玩台東 拍照拿獎金」得獎作品攝影展，36件作品台東火車站開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「振興玩台東 拍照拿獎金」得獎作品攝影展，36件作品台東火車站開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

劉櫂豪立委7日於台東火車站大廳召開「振興玩台東 拍照拿獎金」得獎作品攝影展開幕記者會，攝影活動，配合振興方案鼓勵台東在地民眾與外地旅客多在台東消費旅遊，振興台東觀光，攝影活動共吸引超過2百多名民眾參加，經由5位重量級評審評選，選出36件得獎作品，包含台東在地組及外縣市組各18件，今年4～5月份與台北火車站配合公益展出，今天特別在台東火車站展出，展期至10月31日止，盼能在台東的重要出入門戶讓大家一起欣賞台東的美好與故事。

劉櫂豪說明，去年因為COVID-19疫情，台東許多旅遊市場及相關產業都受到影響，政府為復甦經濟推出振興券方案，劉櫂豪配合政府振興方案，特舉辦「振興玩台東 拍照拿獎金」攝影比賽活動，鼓勵大家在台東消費旅遊。攝影比賽分為外地組與在地組，外地遊客憑振興券在台東住宿一晚，台東在地人憑振興券在台東店家消費，則能以在台東拍攝的攝影作品參加比賽，記錄下台東最難忘、最具有紀念的時刻，該活動吸引超過200多位旅遊及攝影愛好者參加，在5位重量級評審徐明正、林育良、張進義、黃士峰、彭柏璋評選下，2組各選出前3名、優選5名及佳作10名，36件得獎作品今日起特於台東火車站月台連通道公益展出，盼能在台東的重要對外門戶中，讓旅客看到台東的美好以及故事，同時不忘旅遊台東時，記錄下你的心情，一同分享。

▲「振興玩台東 拍照拿獎金」得獎作品攝影展，36件作品台東火車站開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「振興玩台東 拍照拿獎金」得獎作品攝影展，36件作品台東火車站開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

劉櫂豪表示，非常感謝台東火車站的協助，讓每一位回家或搭車到台東的旅客，都會經過的連通道成為台東美景與故事的展覽區域。劉櫂豪也感謝得獎者南順成、日本來的朋友五味稚子、張益銘、闕宇良親自出席今天的開幕記者會，他們的作品包含了部落風情、卑南族的文化祭典等，每個得獎作品記錄了許多台東豐富的美景，供往來旅客駐足欣賞。劉櫂豪說明，他之所以發起這個活動，是因為小時候看過一部日本漫畫，是關於攝影的故事，情節就類似在7月7日當天記錄台東的美景然後參賽，因此想要透過發起這樣的活動，一方面透過鏡頭來為這塊土地保留記憶與情感，同時也盼能鼓勵大家，來台東消費振興經濟。

台東火車站站長鄭成忠肯定攝影展鼓勵大家用鏡頭訴說台東故事，歡迎在10月31日前一起來台東火車站看展。評審團代表張進義肯定劉櫂豪無微不至照顧台東，策畫主辦攝影比賽以鼓勵台東消費與旅遊，把台東的美推廣出去，攝影展位在台東火車站的月台連通道更是遊客必經之地，讓更多人認識台東的美麗。攝影比賽台東組第1名南順成先生，感謝攝影比賽帶動經濟發展，希望能持續舉辦，讓全國的攝影愛好者來台東，把台東的故事發揚光大。

►奴才快敗！「三合一」貓砂天然好用而且超便宜　讓主子更開心

ET快訊
情色女王結婚2年爆床事不合！　「老公是誰都沒差」偶爾見一面
限時5天！7-11「美式下殺30元、拿鐵36元」　星巴克這3
離婚拿不到財產！鶯歌女狂刺前夫下體　他爆血哀嚎
快訊／參選台北市長？　陳時中：有機會再回答
原推估每日10萬確診！陳時中揭邊境放寬關鍵：疫情預期內往下走
7／14起「3類人」搭機前免持2日內PCR報告
快訊／美參議員今抵台訪問3天　將拜會蔡英文、蘇貞昌
快訊／指揮中心宣布：入境上限放寬「每週4萬人」　即日起實施
快訊／30多歲男「打三劑疫苗」　冒冷汗、倦怠隔天過世
快訊／本土+31364！新北增5121例最多　各縣市分佈曝
快訊／今增105死！　本土+31364
LIVE／宣布重大政策！　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

虱目魚「南霸萬」　黃偉哲攜手漁民推展全國通路

臉書一頁廣告黑心商品陷阱多　東港警籲民眾千萬別點

雲林雲科工設址焚化爐撤案　縣府：掩蓋不了民意反彈事實

「振興玩台東 拍照拿獎金」　36件得獎作品台東火車站開幕

謝龍介烏龍爆料　網：以為是長崎核爆 結果是長崎蛋糕

花蓮慈院2醫師安排尊嚴善終　偕妻預立醫療決定捐器官

職安周健走活動　幸福勞工逗陣行2千人報名

響應二手輔具再利用　台東輔具中心送愛到成功

眾「金」組合齊聚屏東 「名人講堂」7月下旬登場…報名要快

台電屏東區營業處　成立「職場互助教保服務中心」

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

出事啦！男開車衝溪裡　下秒泡水出動怪手救援

蔡易餘座車路口飆撞轎車　整台「噴飛翻覆」3傷送醫

搭電扶梯伸頭「慘被夾」　貪玩弟卡牆縫驚動商場

紫衣女馬路「蹲點撞車」　下半身移到車底浪漫緊盯

虱目魚「南霸萬」　黃偉哲攜手漁民推展全國通路

臉書一頁廣告黑心商品陷阱多　東港警籲民眾千萬別點

雲林雲科工設址焚化爐撤案　縣府：掩蓋不了民意反彈事實

「振興玩台東 拍照拿獎金」　36件得獎作品台東火車站開幕

謝龍介烏龍爆料　網：以為是長崎核爆 結果是長崎蛋糕

花蓮慈院2醫師安排尊嚴善終　偕妻預立醫療決定捐器官

職安周健走活動　幸福勞工逗陣行2千人報名

響應二手輔具再利用　台東輔具中心送愛到成功

眾「金」組合齊聚屏東 「名人講堂」7月下旬登場…報名要快

台電屏東區營業處　成立「職場互助教保服務中心」

LIVE／2024先與朱立倫黨內較量？　侯友宜最新說明

哥討吃好市多蛋糕　她切1塊憋笑了！往下看「失落一角」全笑歪

住淡水2最美飯店！響應補助「加碼贈1300元」　露營房享私人海景

柴剃毛完遇大雨！美容師巧手➝《灰姑娘》的她　藍色小圓帽萌翻網

夕陽下賞「萬蟹奔騰」奇景！香山濕地賞蟹步道、免門票親子景點

索沙自請離隊：墨西哥有更好發展　桃猿鎖定新洋投

東研信超6月營收創單月歷史新高　新增檢測產能保持吃緊

農產品遭陸禁「每次都要國人吞」！　陳吉仲：批評當成解決問題助力

中研院新院士19人名單曝光　5人因國籍待確認未公布

說好養狗狗！米克斯變成「鴨寶寶保母」幫顧小孩　累癱倒地超厭世

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

地方熱門新聞

謝龍介烏龍爆料　網：以為是長崎核爆

論文抄襲風暴　桃園藍營：鄭文燦快切割林

外國人跟風殭屍展　嘉義牙膏工廠也有閻羅殿　

即／林口晚間無預警停電！影響652戶

女約朋友爬山迷路　搜救員冒雨找人

日月潭「魚虎球」寶寶估8月爆發

法拍會結合公益　百萬收入入國庫

嘉義優鮮水產通過BAP驗證　外銷加拿大

眼鏡男「出沒」彰化豪宅　偷了女主人私房錢

男子身帶「前途似錦」小紅毒包

職安周健走活動2千人報名

慈院2醫師安排尊嚴善終　偕妻預立醫療決定

2022連江縣長選戰　曹爾元：文化讓家園偉大

老舊瓦斯殘氣外洩虛驚一場

更多熱門

相關新聞

拘提拒配合還襲警　男子遭移送法辦

拘提拒配合還襲警　男子遭移送法辦

台東警察分局豐里派出所員警6日晚間逮捕一名林姓毒蟲，員警確認身分無誤後，出示拘票打算上銬之際，林情緒頓時失控並抗拒逮捕，不但手肘擊攻擊陳姓員警，導致眼鏡掉落，過程中林嫌不斷辱罵員警，且持安全帽作勢攻擊員警，員警立即以辣椒水制止林嫌，隨即使用警棍控制並逮捕林嫌。林經救護人員檢查後無大礙，警方偵訊後將全案依妨害公務等罪嫌移送法辦。

客運北宜線推優惠搶客！搭車贈菠蘿麵包　免費遊長埤湖

客運北宜線推優惠搶客！搭車贈菠蘿麵包　免費遊長埤湖

響應二手輔具再利用　台東輔具中心送愛到成功

響應二手輔具再利用　台東輔具中心送愛到成功

逮毒蟲遭控執法過當　警：他打飛眼鏡

逮毒蟲遭控執法過當　警：他打飛眼鏡

高鐵祭4大會員優惠　購票最低77折「再抽1千點」

高鐵祭4大會員優惠　購票最低77折「再抽1千點」

關鍵字：

振興 攝影 台東

讀者迴響

熱門新聞

桃園11歲童積欠國道通行費　執行署傻眼了

快訊／新竹男攜彈衝派出所求助！現場引爆手掌沒了

買地蓋停車場！老住戶怒「以後停哪」喊告

快訊／謝龍介公布匯款單！踢爆黃偉哲派律師向靈骨業者索賄千萬

40歲百億社長猝逝！打高爾夫暈倒再也沒醒來

竇智孔「8年前合照夏克立」被翻出

工人偷襲女友妹　掰睡中間搞錯人

婆婆靠「出租老公」養家　公公晚年悽慘下場曝

即／女老師遭員當街遭大外割逆轉　員警遭起訴

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

男租客突失聯！房東上門一看房子被賣了

夏克立「離家出走1個月」黃嘉千跪地痛哭

黃嘉千哭認「用謊言經營婚姻」

獨／夏克立求售南港92坪愛宅是工業宅　入手5年認賠出場

快訊／李沛旭曬「對戒牽手照」！　宣佈喜訊：李先生&李太太

更多

最夯影音

更多
外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收
《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面