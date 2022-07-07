「振興玩台東 拍照拿獎金」　36件得獎作品台東火車站開幕

▲「振興玩台東 拍照拿獎金」得獎作品攝影展，36件作品台東火車站開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

劉櫂豪立委7日於台東火車站大廳召開「振興玩台東 拍照拿獎金」得獎作品攝影展開幕記者會，攝影活動，配合振興方案鼓勵台東在地民眾與外地旅客多在台東消費旅遊，振興台東觀光，攝影活動共吸引超過2百多名民眾參加，經由5位重量級評審評選，選出36件得獎作品，包含台東在地組及外縣市組各18件，今年4～5月份與台北火車站配合公益展出，今天特別在台東火車站展出，展期至10月31日止，盼能在台東的重要出入門戶讓大家一起欣賞台東的美好與故事。

劉櫂豪說明，去年因為COVID-19疫情，台東許多旅遊市場及相關產業都受到影響，政府為復甦經濟推出振興券方案，劉櫂豪配合政府振興方案，特舉辦「振興玩台東 拍照拿獎金」攝影比賽活動，鼓勵大家在台東消費旅遊。攝影比賽分為外地組與在地組，外地遊客憑振興券在台東住宿一晚，台東在地人憑振興券在台東店家消費，則能以在台東拍攝的攝影作品參加比賽，記錄下台東最難忘、最具有紀念的時刻，該活動吸引超過200多位旅遊及攝影愛好者參加，在5位重量級評審徐明正、林育良、張進義、黃士峰、彭柏璋評選下，2組各選出前3名、優選5名及佳作10名，36件得獎作品今日起特於台東火車站月台連通道公益展出，盼能在台東的重要對外門戶中，讓旅客看到台東的美好以及故事，同時不忘旅遊台東時，記錄下你的心情，一同分享。

▲「振興玩台東 拍照拿獎金」得獎作品攝影展，36件作品台東火車站開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

劉櫂豪表示，非常感謝台東火車站的協助，讓每一位回家或搭車到台東的旅客，都會經過的連通道成為台東美景與故事的展覽區域。劉櫂豪也感謝得獎者南順成、日本來的朋友五味稚子、張益銘、闕宇良親自出席今天的開幕記者會，他們的作品包含了部落風情、卑南族的文化祭典等，每個得獎作品記錄了許多台東豐富的美景，供往來旅客駐足欣賞。劉櫂豪說明，他之所以發起這個活動，是因為小時候看過一部日本漫畫，是關於攝影的故事，情節就類似在7月7日當天記錄台東的美景然後參賽，因此想要透過發起這樣的活動，一方面透過鏡頭來為這塊土地保留記憶與情感，同時也盼能鼓勵大家，來台東消費振興經濟。

台東火車站站長鄭成忠肯定攝影展鼓勵大家用鏡頭訴說台東故事，歡迎在10月31日前一起來台東火車站看展。評審團代表張進義肯定劉櫂豪無微不至照顧台東，策畫主辦攝影比賽以鼓勵台東消費與旅遊，把台東的美推廣出去，攝影展位在台東火車站的月台連通道更是遊客必經之地，讓更多人認識台東的美麗。攝影比賽台東組第1名南順成先生，感謝攝影比賽帶動經濟發展，希望能持續舉辦，讓全國的攝影愛好者來台東，把台東的故事發揚光大。