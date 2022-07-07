光南大批發27年仍不倒！鐵粉曝關鍵　再推「必買1神物」

▲有名網友在PTT發文詢問，「光南的賣點是什麼呢？」（圖／記者林悅攝）

實習記者黃麗頻／綜合報導

電子化時代來臨，許多傳統文具、書店接連倒閉，不過光南大批發仍屹立不搖，甚至持續擴展其他分店。日前有網友提出疑問，很少聽說光南倒閉，雖然店員請很多，價格居然還比蝦皮低，究竟它的「賣點是什麼？」，貼文引發高度議論，許多網友直指，「文具很便宜！」

一名網友在PTT發文表示，早期文具、唱片、電腦軟體跟書起家的光南，如今店面充斥各種小家電，還多了些國外進口的零食。最近去光南買東西時，發現那邊的價格居然殺的「比蝦皮還低」，偶爾還會出現破盤價格，更很少傳出倒閉的消息，讓原PO好奇詢問，「光南的賣點是什麼呢？」

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文章曝光後，大多數的網友點名「文具類」，「什麼文具都有又便宜」、「基本的文具用品都能買到」、「文具便宜」、「有時會進一些日本當地販售的鋼珠筆」、「原子筆那區才是本體」、「筆類品項真的豐富」、「有些東西真的很便宜，文具類很齊全」。

不少網友表示，「有些東西真的很便宜」、「價錢跟一般書局差很多」、「最簡單能買到工程計算機的地方」、「以品項來說光南還是比較齊全」、「小百貨的概念」、「比量販店便宜很多」、「商品整體的齊全度真的算優了！」也有人指出，「卡帶、CD還有DVD等那裡比較容易買到！」

事實上，光南大批發前身為唱片行，成立於西元1984年，主要銷售音樂相關產品。隨著臺灣的音樂市場逐漸萎縮，光南唱片加入販賣書籍文具以及生活百貨、電腦周邊等商品，於1995年轉型為複合式賣場，更名為光南大批發連鎖店，擁有30年的通路經驗，成為現今仍屹立不搖的複合式賣場。