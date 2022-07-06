台大哪科系最該廢除？　網狂點名「這科系」：禍害台灣20年

▲台灣大學是今年國內唯一擠進世界百大的學校。（圖／記者張一中攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

台大是許多高中學子的理想大學，更有不少人認為，只要考上了台大前途就像鍍了一層金。不過，一名網友表示，今年台灣大學是國內唯一擠進世界百大的學校，他認為應該要廢除沒用的系所，將資源放在專業科系上，並問「假如台大要開始瘦身，哪個系所最該廢除？」沒想到多數網友點名台大法律系，直言該系出了不少惡質政客和恐龍法官，禍害台灣20多年。

一名網友PTT以「台大哪個系所最該廢除？」為題發文，表示台灣一直想讓大學能進世界百大，但經費有限，假如雨露均霑那會降低很多競爭力，不如專業衝某些專業領域，而不是浪費資源增加沒用的系所。他詢問「假如台大要開始瘦身，哪個系所最該廢除？」





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▲網友提問台大哪些科系該廢除。（圖／翻攝自PTT）

貼文引發網友議論，「文組科系全部廢一廢」、「EMBA啊 連明星都能唸 然後說自己是台大的」、「EMBA交朋友系!好像只有選爐主跟吃飯而已」、「圖書館系 其實可以整併進文史哲」、「我覺得容易失業的科系應該減招...」、「銀彈有限不會把其他學校廢了嗎」、「國發所吧 淪為黨洗學歷的地方 噁心」、「昆蟲？」、「政治 社會 社工 植微 動科？」。

而留言中許多網友點名法律系讓人超意外，「法律系，一堆廢物校友害慘台灣」、「法律沒律師牌 基本上沒啥用」、「法律系連出三個總統 都很爛」、「我現在會選法律系…..專門出垃圾政客一堆」、「法律系 20多年來台灣衰敗主因」、「法律系 培養一堆法匠 站在加害者角度的」、「養出恐龍法官就算了 也生了一堆幹話總統」、「法律系 禍害台灣」、「法律系打掉，改換成半導體系」。