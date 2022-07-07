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高雄「超商隨機性侵」案引恐慌　網友傻眼：治安變壞了？

▲▼超商惡狼 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲37歲李姓男子在超商拉扯女方衣服、褲子，將手伸入女方下體性侵得逞後倉皇逃離現場。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

實習記者廖翊慈／綜合報導

高雄正值新警局長空窗期，前（5）天凌晨鳳山卻傳出「超商隨機性侵案」，消息一出引發民眾恐慌，有網友直呼「好恐怖」、「這確定是發生在台灣嗎？」

事件發生在高雄市鳳山的某家超商，無業的37歲李姓男子，5日凌晨2點多在超商見一名女子落單，上前搭訕被拒後，竟當場強行脫掉女子的衣物，最後以手指性侵得逞，女子嚇得大聲尖叫，店員和一名客人發現當場喝阻報警，李男才倉皇逃逸，但凌晨5點多李男又回到超商行竊，被店員當場發現，通報警方逮人，李男否認犯行，仍被依妨害性自主罪依法送辦，檢方複訊後6日向法院聲請羈押獲准。

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女子單獨在超商坐著喝飲料，卻遭陌生男子當場性侵，新聞一出引發民眾恐慌，PTT網友將新聞貼出，並在文末質疑「在超商監視器錄影中，也有店員跟客人在旁邊，這樣都敢把女生衣服褲子脫光，還指侵成功，高雄最近治安是不是變壞了？」原PO也搬出波蘭記者曾調侃高雄機車騎士在騎樓行駛，引發市長陳其邁震怒一事，「波蘭人可以出來表示一下意見嗎？」

▲原PO傻眼。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO傻眼表示，以後誰敢半夜單獨在超商喝東西。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，許多網友傻眼直呼「這樣晚上不敢在超商喝東西了」，也有多數人仍不敢置信真的是發生在台灣，「這種事情讓我覺得最可怕的就是，他們五點可以再回來一次」、「也太噁心了，垃圾」、「治安未免太糟糕了吧，到底有多少低端」、「搶劫會馬上逮捕，指侵竟然還沒有馬上抓」、「這也太扯了，這傢伙是在神經什麼」、「台灣印度」、「太扯了吧！這是台灣嗎」、「這是想吃牢飯吧」、「市長要震怒了嗎」、「太誇張了，唯一死刑，市長出來出來一下吧！這治安太誇張」。

▲網友們不敢相信這種事居然會發生在台灣。（圖／翻攝自PTT）

▲網友們不敢相信這種事居然會發生在台灣。（圖／翻攝自PTT）

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關鍵字：

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