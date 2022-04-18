寶雅越開越大間！「3優勢」狂被點名　常客讚：沒有女人能拒絕它

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣藥妝市場早已進入戰國時代，更遑論近年來殺出血路的電商平台；然而，台灣自創生活百貨品牌「寶雅」，歷經37年仍屹立不搖，還越開越大間。就有網友好奇，究竟寶雅的吸引力為何？引起熱烈討論，其中有幾項優勢最被青睞，還有鄉民直呼，「龍妹、正妹和老妹都會去買的店。」

一名網友日前在PTT直言，其實同性質的藥妝店林立，但不解寶雅為什麼能一直展店，還越開越大間。無獨有偶，另一位鄉民也有同樣的疑惑，「真的很佩服寶雅藥妝用品店，每間都開超大間的，賣的不過是一般生活用品，且很多東西幾乎都網購得到，大賣場也能買到，但它就是可以生存。」

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她接著表示，在電商時代還能屹立不搖，且客群又比較年輕，股價也翻好幾倍，讓她不禁想問，「寶雅有什麼吸引力嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

綜合網友評論，大多認為寶雅商品齊全，空間寬敞明亮，而且還有廁所，「廁所真的屌打全部，有小孩都知道」、「廁所很舒適」、「認真說起來是藥妝超市，其他都只是藥妝超商」、「東西真的太齊全，算是75％賣場了」、「美妝和食物就五花八門，光南追不上；生活用品的時尚感，也和五金行做出區別」、「可以一次買足很多東西啊，方便」、「東西品項太多，空間明亮寬敞，靠這些就賺飽了」。

還有不少女生朋友們給予正面評價，「沒有女人能拒絕寶雅，從來沒有」、「女生愛逛，而且女生通常也不愛一個人逛， 都找伴，兩人都買東西的話，營業額就上去了」、「對年輕妹子來說，大間、好逛、很多可買」。

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