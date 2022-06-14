特價4元！1文具掛「即期標示」她驚呆　內行讚：真的很便宜

▲即期橡皮擦讓原PO覺得很新奇。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

避免浪費，很多即期品都會做特價，最常見莫過於吃的東西。就有女網友在逛街時，意外看到橡皮擦寫著即期「特價4元」，驚奇直呼，「算滿少看到的即期品吧？真的會過期嗎？還是這是什麼銷售手法呢？」話題引發一陣熱論。

這位女網友在Dcard板上貼文，「即期商品進化」，文中PO出一張照片，只見店家在一整籃的橡皮擦前掛上特價牌，並寫下「即期橡皮擦 特價4元 售完為止」，而且數量似乎不只一籃。原PO就好奇，到底橡皮擦是不是真的會過期，還是這是一種銷售手法。就有人也直呼，「有時候也會看到像是棉花棒盒、髮夾的即期品出清，我也覺得很微妙。」

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底下則紛紛回應，「有規定一定要標，但至於超過有效期限還能不能用，就自己判定了。像香水，其實是沒有保存期限的，但因為法律規定一定要標，才標上去」、「有些東西還是要有保存期限，就算看起來沒問題，實際上還是劣化了」、「（即期品）商家必須低價盡量賣出，以避免更大的虧損。」

有網友則是直誇，「這個價錢真的很便宜耶！國內文具業成本這兩年都漲了不少。」價格更讓家長很心動，「我兒是小1新生，很常弄丟，想買。」

不少人就提醒，這個橡皮擦買了可能就要趕快拆開來用，一直放著可能會變質，「橡皮擦放太久會變超黏超難用」、「會變臭，之前有人給我，結果我被臭到丟掉」、「我們家之前有放20年的擦子，真的難用到爆，硬掉融化黏黏的都有。」