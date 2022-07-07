閨蜜在派對上引誘男朋友　醋女暴怒瘋砍「切開她五官」恐怖毀容！

▲女子吃醋，竟然把好友毀容。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

英國威爾斯33歲女子塔夫特(Karlie Tuft)懷疑34歲閨蜜博蒙特(Bianca Beaumont)在派對上引誘男友，便暴怒持刀把對方毀容，造成臉頰、鼻子、嘴部可能都會留下永久性傷痕，近來因故意傷害罪被判入獄6年6個月。

事件發生在2021年2月21日，塔夫特在派對上喝酒吸食毒品後，因為懷疑博蒙特和31歲男友傑克森(John Jackson)調情，便跑到廚房拿了一把刀，狠狠割傷對方的臉，而傑克森目睹慘案不但不阻止，事後還威脅博蒙特敢去報警就會對其孩子不利。

本案日前在卡地夫皇家法院開庭審理，受害者事發後十分擔心自己會永久毀容，然而塔夫特與男友卻沒有任何愧疚，還照常參加朋友聚會，且審判當天塔夫特還沒有出席，被法官認為2人不但冷酷又殘忍，判處塔夫特6年6個月刑期、傑克森則入獄4年。