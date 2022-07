閨蜜在派對上引誘男朋友　醋女暴怒瘋砍「切開她五官」恐怖毀容！

▲女子吃醋,竟然把好友毀容。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

英國威爾斯33歲女子塔夫特(Karlie Tuft)懷疑34歲閨蜜博蒙特(Bianca Beaumont)在派對上引誘男友,便暴怒持刀把對方毀容,造成臉頰、鼻子、嘴部可能都會留下永久性傷痕,近來因故意傷害罪被判入獄6年6個月。

事件發生在2021年2月21日,塔夫特在派對上喝酒吸食毒品後,因為懷疑博蒙特和31歲男友傑克森(John Jackson)調情,便跑到廚房拿了一把刀,狠狠割傷對方的臉,而傑克森目睹慘案不但不阻止,事後還威脅博蒙特敢去報警就會對其孩子不利。

本案日前在卡地夫皇家法院開庭審理,受害者事發後十分擔心自己會永久毀容,然而塔夫特與男友卻沒有任何愧疚,還照常參加朋友聚會,且審判當天塔夫特還沒有出席,被法官認為2人不但冷酷又殘忍,判處塔夫特6年6個月刑期、傑克森則入獄4年。

Can you help



We're currently looking for 32-year-old Karlie Tuft who failed to appear in court and was convicted of grievous bodily harm with intent at Cardiff Crown court on 27th June 2022.



https://t.co/7J1jd7B9Qc pic.twitter.com/A8D5ILjdxN