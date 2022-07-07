英國內閣累積「36位官員」請辭　強生霸氣喊話：我不會辭職

▲即使36位官員請辭，英國首相強生還是霸氣喊話，不會請辭。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）因為執政期間醜聞不斷，遭到內閣成員質疑領導能力，繼5日財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）和衛生大臣賈維德（Sajid Javid）幾乎同時請辭之後，其他的閣員也陸續請辭，截至倫敦時間6日18:00（台北時間7日1:00）已經累積36位官員請辭。不過強生還是對外霸氣喊話，不會辭職。

根據英國媒體天空新聞（Sky News）報導，已經累積36名官員請辭，包括環境大臣、就業大臣、住房大臣等等，不過外交大臣特拉斯（Liz Truss）、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）則表態會留在內閣。

▲英國財政大臣蘇納克是早請辭的2位官員之一。（圖／路透）



根據《路透社》報導，強生6日表示，「我不會下台，坦白說，這個國家最不需要的就是選舉」。

強生前幾個月才因防疫期間在首相官邸開趴的「派對門」醜聞遭到抨擊，甚至被同黨同志逼宮，6月初才挺過執政黨保守黨議員對他的不信任投票，當時蘇納克和賈維德一直公開力挺強生。

▲英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid） 是另一位最早請辭的官員。（圖／路透）



英國保守黨副黨鞭品契爾（Christopher Pincher），因為上周涉嫌在酒吧撫摸2名男性的性騷擾醜聞，引咎辭職，強生公開道歉後不久，就收到蘇納克、賈維德的辭呈，並在回覆兩人的信函中，對他們的辭職表示遺憾。

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