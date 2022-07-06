南韓首批旅行團睽違2年抵達日本　觀光業盼鬆綁入境檢疫制度

▲日本從6月10日起開放外國觀光客以旅行團為單位入境，圖為成田國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

全球新冠疫情爆發後，日本政府睽違2年終於從6月10日起開放觀光客以旅行團為單位入境，南韓首批赴日旅行團於今（6）日從千葉縣成田國際機場入境，20名觀光客難掩臉上激動的情緒，觀光業者則期盼能恢復疫情以前的光景，呼籲日本政府能儘早開放背包客自由旅行。

根據《韓聯社》，負責帶領首批南韓赴日觀光旅行團的旅行社為南韓國內知名的「哈拿多樂」（하나투어），參與此次觀光行程的遊客共有20人，以及1名導遊，觀光客年齡從20多歲至5、60多歲，其中包含數對夫妻、情侶、朋友一同來日本觀光，在3天2夜的行程中造訪東京、橫濱，前往淺草觀音寺。

與朋友一起報名赴日旅遊團的上班族金道衡（김도형，音譯）睽違2年7個月終於再訪日本，他受訪時難掩內心澎湃激動的情緒，「我對日本文化非常感興趣，新冠疫情以前便經常往返日本，在聽說日本政府開放團客入境旅遊後，我就立刻訂購這項旅遊商品，希望未來可以開放自由旅行。」

與兒子一起參加日本旅遊團的梁志旭（양지욱，音譯）表示，「因為新冠疫情等各種因素，直到過了4年我才能再度踏上日本，這讓我分常感動。我想品嘗壽司，也聽說東京最近出現許多新建築，我計畫今年10月還要再前往九州泡溫泉。」

南韓旅行社「哈拿多樂」設在日本的分公司部長李祥齊（이상제，音譯）透露，自從2020年3月日本限制觀光客入境後，已經有2年4個月未曾接過團客，雖然那份內心的悸動與剛進公司時相同；不過他也感嘆，日本政府規定入境時需取得觀光簽證、進行PCR篩檢等，對於活絡觀光產業上仍是一大絆腳石，只有解決這些問題才會有更多觀光客願意造訪日本。

報導指出，若要申請赴日觀光，需先透過旅行社、以旅行團為單位取得觀光簽證，搭機前須完成新冠PCR篩檢。



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