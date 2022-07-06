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研究：重複感染後「更容易冒出新病灶」　打過疫苗也逃不掉

▲▼新冠肺炎,美國醫院。（圖／路透）

▲美國一份研究指出，新冠患者重複感染後，被診斷出新疾病，或者出現健康問題，機率更高。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國一項研究指出，新冠患者重複感染（reinfection）之後，發生新健康問題的機率更大，高峰值落在重複感染期間，但也可能持續至少6個月，且不論是否施打疫苗，此風險都會隨每次重複感染而持續攀升。

研究團隊蒐集了退伍軍人醫療體系（VA Health System）超過560萬人的病歷紀錄，包括逾25萬名僅確診一次的患者、3.8萬名重複感染者，而在重複感染者中，3.6萬人二度染疫，約2200人三度染疫，246人四度感染。另外，還有530多萬從未感染的人作為對照組。

研究團隊發現，與僅染疫一次的人相比，重複感染者在最後一次確診的6個月內，死亡風險增至2倍多，住院風險增至3倍多，出現疲勞、糖尿病、心肺問題、消化及腎臟疾病、神經系統問題的風險也更高。

重複感染後，最常見的新診斷包括胸部疼痛、心律異常、心臟病發作、心臟肌肉或周圍包囊發炎、心臟衰竭或血栓。常見肺部問題有呼吸急促、低血氧、肺部疾病以及肺積水等等。

▲▼日本東京,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎重複感染的病例越來越多。圖為東京街景。（圖／達志影像／美聯社）

密蘇里州聖路易斯華盛頓大學（Washington University in St. Louis）臨床流行病學家阿爾阿里（Ziyad Al-Aly）發現，重複感染的情況越來越普遍，才會投入研究。他指出，還是很多人確診一次後就沒事了，不過這份研究卻表明，每一次感染都會帶來新風險，且會隨著時間推移而增加。

阿爾阿里指出，已有健康風險的族群，似乎更容易重複感染，可能是因為年紀或者潛在健康狀況，換句話說，重複感染可能不是隨機發生，與重複感染相關的健康風險可能也不是隨機的，「免疫功能低下或新冠重症患者，可能面臨較高的重複感染風險，以及不良健康後果。」

Omicron亞型變異株BA.5攜帶了幫助逃離免疫的關鍵突變，讓更多人容易重複感染，它已經成為歐美主流毒株，導致確診及住院數再度上升。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）5日數據，該國上周新增病例高達54%都是BA.5引起，與過去14天相比翻漲2倍。

 
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