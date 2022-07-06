揭藍營「毀林三部曲」　林智堅談論文爭議：人格摧毀的認知作戰

▲新竹市長林智堅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長林智堅獲民進黨徵召轉戰桃園市長，林今（6日）接受廣播媒體專訪時表示，國民黨陣營可能因為看到桃園市民很支持自己，所以決定「提早開打」，近期先在新竹大火被名嘴不實攻擊「姍姍來遲」、內容農場稱他介入地方電玩及土方事業，以及最近質疑他論文抄襲，「顯然對方是找不到林智堅這個人的問題」，所以進行人格摧毀作戰。

林智堅今天上午接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪，主持人周玉蔻關注，國民黨近期質疑林智堅論文抄襲，是否是因為林智堅近期到桃園試水溫，成效很不錯，所以國民黨開始出重手？林智堅表示，近期去桃園感受到桃園市長鄭文燦8年的努力經營，有一個場合是林氏宗親會成立後援會支持自己參選的活動，剛好也有國民黨議員出席，「我覺得他們（指國民黨）從現場、媒體、輿情得到的訊息是，桃園民眾很支持我，可能是這樣加溫的效果，讓他們決定要提早開打」，但他覺得開打有點早。

周玉蔻追問，所謂毀林三部曲不就在這裡？林智堅稱是說，3個禮拜前他被徵召的時候，就聽見國民黨陣營有準備，從6月15日新竹大火當天晚上，就被名嘴攻擊「姍姍來遲」，後來他公布通訊截圖，媒體才修正了報導；隨後又有惡意假訊息稱，自己介入地方電玩、土方事業，「太離譜了！這跟市政府一點關係都沒有」，當天就採取提告，但警方後查出IP位置都是國外，顯然有備而來；他被徵召之後，就從媒體方聽說，有一群國民黨立委分別去要了他在中華大學、台大國發所在職專班的論文。

林智堅說，他原本對此就有心理準備，但是對於這事情被提早了感到訝異，另外，昨天報載很大篇幅是爆料內容，應該給予自己更多說明的機會，所以昨天才舉行記者會對外說明。他直言，這一看就是認知作戰、人格摧毀作戰，他已經當了市長8年，如果任內有任何貪贓枉法一定是擋不住的，顯然對方是找不到林智堅這個人的問題。

不過，周玉蔻說，桃園市長選舉還沒有開打，林智堅就已經連續兩天登上新聞頭版頭條，全國知名度大增，從選舉角度來說是「賺到了」。