論文風波「林智堅團隊沒準備好」　黃暐瀚：當選機率再下修

▲桃園市長參選人，左起國民黨張善政、民進黨林智堅、民眾黨賴香伶。（資料照／ETtoday新聞雲）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅中華大學科管所及台大國發所碩士論文，被控涉嫌抄襲，引起外界關注。資深媒體人黃暐瀚6日於節目《POP撞新聞》指出，論文爭議發生後，林智堅當選桃園市長機率繼續下修，甚至已經快要與國民黨桃園市長參選人張善政出現黃金交叉。

林智堅被台北市議員王鴻薇指控，他2008年在中華大學發表的碩士論文《以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度》，涉嫌抄襲同年6月新竹科學園區的《以TCSI模式評估新竹科學工業園區之週邊居民滿意度》期末報告書。

對此，林智堅解釋，他的論文口委在TCSI台灣顧客滿意度指標研究小組，故大家決議一起研究討論，於2008年4月在一場學術研討論上聯名發表上述論文。他強調，教授署名的聲明中也說，林智堅參加竹科管理局研究案的問券設計跟問卷回收以及資料分析，「也就是老師都認為我參與整個過程，使用自己參加的研究做碩論」。

此外，名嘴黃揚明挖出台大國發所碩士生余正煌論文，指出林智堅與余正煌民調資料一樣。林智堅回應，他雖跟余正煌讀同科系、同老師，但碩論主題、研究對象跟結論都不同，且余政煌在論文中，感謝指導教授、國安局長陳明通協調，提供競選總部內部參考所用的民調讓他分析。

林智堅強調，自己才是民調資料的原創者，只是余政煌先於2016年碩論口試，自己則2017年才畢業。

針對林智堅論文爭議，黃暐瀚分析，儘管張善政沒有存在感，至少沒有壞新聞；相對地，林智堅爭議一爆再爆，桃園與新竹生活圈連動，2地高知識份子又多，倘若這些選民無法接受林智堅的解釋，認為他不誠實、硬拗（指強詞奪理），很可能不願意將選票投給林智堅。

黃暐瀚認為，林智堅早就知道論文會有爭議，但團隊顯然沒有準備好，都已經要進廚房，不只圍裙沒穿，手沒洗，拿出來的刀子還生鏽，「菜怎麼會煮得好？」