論文抄襲比例達9成？　林智堅：自己的東西自己引用何來抄襲

▲針對論文抄襲事件，新竹市長林智堅回應，「自己的東西自己引用，哪來抄襲」。（圖／翻攝自臉書）



記者蔡文淵、林冠吟／新竹報導

民進黨提名桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅近日身陷論文抄襲風波，還被國民黨市議員參選人凌濤爆料論文抄襲比例高達90%。林再次回應強調，中華大學的碩士論文中，是他和老師共同參與計畫，包含問卷設計、發放、蒐集等，何來抄襲之說？如對手後續再企圖用論文事件做政治口水、抹黑、潑髒水，這不會是人民所期待的。

林智堅被北市議員王鴻薇爆料，2008年在中華大學發表的碩士論文「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，涉嫌抄襲同年6月新竹科學園區的「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之週邊居民滿意度」期末報告書。王鴻薇指出，兩篇內容雷同度相當高，內容、圖表、引用文獻、附錄都幾乎相同，甚至就連錯字「籃球」寫成「藍球」都一樣。

林智堅昨天召開記者會澄清，當時接受老師指導，完成TCSI滿意度論文口試，在撰寫過程中與賀教授、王教授一起研究討論，並於該年4年3人一起聯名發表論文，「驗證我們沒有抄襲，是原著！」林智堅對於造成老師困擾感到很抱歉，「為了選舉，舊案重提，舊聞再吵，拿來抹黑攻擊，非常遺憾，我一向重視個人、團隊名譽，為了圖政治利益，毀謗我人格、摧毀我名譽，我將夠過法律途徑，杜絕惡意造謠，初步與律師討論，會針對王鴻薇議員抹黑毀謗行為進行按鈴申告，我一定捍衛我自己的清白，將盡速和律師研究，一定會提告！」

林智堅表示，針對國民黨議員王鴻薇爆料他論文抄襲事件，因為已經嚴重影響他和團隊的名譽，已經委託律師在5日11點前往按鈴申告，對於不實指控，絕對捍衛自己的名譽提告。

他指出，有議員認為他中華大學論文的部分，涉及自我抄襲，但「這種說法很奇怪」，「自己寫的東西，自己來做引用，有什麼地方不恰當？」何況事發第一時間，學校和老師也都發聲明澄清，表示是學生和老師共同做論文發表，何來抄襲之說？未來對於類似選舉、政黨刻意攻擊抹黑，也不會再回應，「這完全就是潑髒水、政治口水」。

至於論文門事件是否已影響到民調，他回應民調作為選戰中相當重要的參可依據，但是否符合科學方法，都有待確認，但他們也會對各種媒體民調統一做參考，同時也會在內部進行各項民調，期待選舉大家還是透過提政見、政績，用正面的方法贏得市民支持，「相信人民的眼睛是雪亮的。」