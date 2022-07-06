陷論文抄襲又被酸「每天喝酒」　林智堅正面對決「認知作戰」

▲新竹市長林智堅對柯文哲酸他「每天吃飯喝酒哪有時間寫論文」，回批「他這種說法太廉價」。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文淵、林冠吟／綜合報導

民進黨提名桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅近日身陷論文抄襲風波，而他在接受周玉蔻《新聞放鞭炮》專訪時，面對日前柯文哲酸他每天只會喝酒吃飯，怎麼可能寫論文，他也對此回應，「吃飯每天都要吃，沒人每天在喝酒，他這種說法太廉價。」

林智堅在節目上接受周玉蔻專訪時表示，從他將代表民進黨參選桃園市長開始，國民黨從媒體上等訊息來看，認為桃園民眾很支持他，就決定提早開打，甚至組成「毀林小組」。

他表示，「國民黨選舉起手式就是潑髒水」。從上周被徵召時，6月15日新竹輪胎行大火慘劇，就被媒體報導他姍姍來遲，但實際上他是直到找到最後一具大體才離開，事後他也在第一時間把通訊紀錄截圖貼到臉書，還原真相。

後續，除有人惡意爆料他介入在地電玩、土方外，他為自證清白，也在第一時間提告，緊接著就是論文抄襲風波。

他也忍不住怒批，「這就是認知作戰、人格摧毀」，因為他當市長8年任期間，如有貪贓枉法一定包不住，但顯然對手就是因為花很多心力後找不到他的問題，才會選擇從論文下手。

他解釋，會有2本論文主要是因為他年輕時不愛讀書，他從來不避諱去談這件事，高中沒有考上大學，後來為彌補，除取得中華大學碩士外，也在當議員期間努力考上台大國發所，一來是因為覺得自己年輕沒有好好學，二來覺得對父母愧疚，而他考上台大後，也讓父母相當開心。

而針對論文抄襲風波，余正煌所用的內容都是他給的資料，因為他當時參與選戰，才會有相關資料，因此余後續也有表示感謝他提供相關資料給他做研究。

此外，對於中華大學論文抄襲事件，他則表示，老師都知道他有參與計畫，因此也在第一時間就發聲明書簽名，並在記者會呈現。他也怒嗆王鴻薇，不該沒有善盡查證責任，同時也將會在6日委託律師提告。

至於余正煌事後被查出式調查官，而其指導教授陳明通式國安局長等一事，他則回應，「大家都很喜歡編故事，阿通老師當老師沒有想過他什麼時候會當國安局長，單純就是協助學生。我覺得已經造成他的困擾。」