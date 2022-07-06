民進黨雙北卡關　王世堅曝關鍵：對陳建仁、陳時中非常不公平

▲左為衛福部長陳時中、右為前副總統陳建仁。（合成圖／記者黃克翔、李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

距離年底九合一大選只剩不到5個月，民進黨雙北佈局卻遲遲未定，目前檯面上就剩下前副總統陳建仁、衛福部長陳時中、無任所大使林佳龍。民進黨台北市議員王世堅分析，現今黨內提名的制度混亂，各種傳言想把一些人趕鴨子上架，對他們來說非常不公平。

民進黨新北市長人選難產，羅致政已表態無意參選，透露自己從五月初被動接受黨中央的正式徵詢及正面態度，時間卻一再蹉跎，如今已不願投入大選，也喊話黨中央，「民進黨對新北市的治理責任，不能放棄，時間已經十分緊迫，期待黨盡速提名有意願有能力的同志上場，我絶對會全力輔選，也專心輔選議員勝利」。

另一方面，台北市長之戰民進黨至今也未有名單，更被爆出陳時中不想選。綠營雙北市長人選喬不定，開始有聲音稱身兼黨主席的總統蔡英文將目標鎖定在陳建仁身上。

王世堅認為，好的制度，才可以讓好的人才出線，制度永遠在人的上面，這次提名很多優秀的人才，那就用初選定勝負，雖然同志之間會有摩擦，但相較謠傳、放話、指定的方式，它簡單多了，至少輸的人不敢分裂，好的制度人才部會變壞。

王世堅說，這次提名作業並不符合民主制度，民主最前提參選最重要的是個人意願，陳建仁是非常好的人選，可是他個人完全沒有意願，硬是被排上民調，這對陳建仁來講非常不公平，同樣的，陳時中傳出心灰意冷萌生退意，但陳時中也回應，沒有參選何來退意。陳時中仍是防疫總指揮，從未親耳聽他口中談論他要參選台北市長，至少他個人親口沒說過。

至於民進黨派系紛擾，王世堅表示，派系每次都想壯大自己，這也不為過，但有時候不是正面，覺得自己不能贏，其他人要輸得更難看，更糟糕的是說輸也要自己的人去輸，當派系有這樣的心態的時候，就是很負面的發展。