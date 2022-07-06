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大獲全勝！花蓮囊括全中運龍舟3金　空手道台北市7金4銀12銅

▲▼全中運龍舟競賽，花蓮體中囊括3金，再度擦亮花蓮「體育大縣」金字招牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

全中運龍舟競賽，花蓮體中囊括3金，再度擦亮花蓮「體育大縣」金字招牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年在花蓮舉行的全中運第一階段賽事即將進入尾聲，各項賽事陸續進入最終戰，5日空手道項目由台北市代表隊以7金4銀12銅的成績成為最大贏家。花蓮縣體育中學在全縣引頸盼望下，展現堅強的龍舟實力，連三日摘下金牌，擦亮花蓮「體育大縣」金字招牌，再創花蓮體育競技的高峰。

空手道項目在國女組的激烈對戰下畫下句點，各縣市累計成績為台北市7金4銀12銅、南投縣5金6銀12銅、新北市3金3銀2銅、花蓮縣2金3銀3銅、桃園市2金5銅、高雄市1金5銀8銅、台南市1金。另，花蓮縣體育中學沈智賢也在跆拳道項目為花蓮再添1銀。

▲▼全中運龍舟競賽，花蓮體中囊括3金，再度擦亮花蓮「體育大縣」金字招牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府日前成立鯉魚潭水上運動訓練基地，成為國家級各項水域活動集訓中心，提供給花蓮縣選手集訓使用以及花蓮體中學生授課之用。徐縣長說，花蓮體中輕艇及龍舟隊成軍多年，在2018年於亞運勇奪2金1銀、2019年全運會獲得3金1銅的佳績，2000全民運更以 4 面金牌全勝之姿稱霸全國，期盼未來能以「世界冠軍代表隊」之姿問鼎更多國際賽事，讓花蓮被更多人看見。

▲▼全中運龍舟競賽，花蓮體中囊括3金，再度擦亮花蓮「體育大縣」金字招牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

6日為全中運復賽第一階段最後一日，桌球、羽球項目將展開單打、雙打及男女混雙金牌戰，跆拳道項目將進行高女組73公斤以上、高男組80、87、87公斤以上對決。大會官網提供各項賽事的精彩直播，歡迎全國民眾在線上為選手加油打氣。

即時直播：https://111sport.hlc.edu.tw/Module/Pages/LiveComp.php?ID=44&Mode=2

龍舟項目-輕艇競速200公尺12人級：
國中組
金牌-台中市東峰國中、銀牌-台中市黎明國中、銅牌-台灣中市四育國中
高中組
金牌-花蓮縣體育中學、銀牌-南市台南海事、銅牌-南投縣水里商工

跆拳道項目：
高女組62公斤級
金牌-桃園市平鎮高中朱曼琳、銀牌-花蓮縣體育中學沈智賢、銅牌-彰化縣和美實校黃翊婷、新北市樹林高中胡巧恩
高女組67公斤級
金牌-桃園市平鎮高中徐彧媐、銀牌-桃園市平鎮高中謝沁諠、銅牌-基隆市二信高中潘郁靜、台中市中港高中古莉鋅
高女組73公斤級
金牌-雲林縣義峰高中金怡君、銀牌-新北市樹林高中陸呂香、銅牌-臺南市南寧高中陳沛妤、台南市北門農工鄭郁瑄
高男組63公斤級
金牌-桃園市平鎮高中陳家昇、銀牌-桃園市平鎮高中劉世軍、銅牌-花蓮縣花蓮高農盧承宗、台南市曾文農工劉韋辰
高男組68公斤級
金牌-桃園市平鎮高中張睿恩、銀牌-新竹縣湖口高中黃國丞、銅牌-桃園市平鎮高中張子謙、新北市泰山高中宋揚
高男組74公斤級
金牌-桃園市楊梅高中古凡立、銀牌-彰化縣和美實校陳映智、銅牌-台北市和平高中洪俊義、南投縣水里商工全哲雄

▲▼全中運龍舟競賽，花蓮體中囊括3金，再度擦亮花蓮「體育大縣」金字招牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼空手道項目已完賽，台北市代表隊以7金4銀12銅的成績成為最大贏家。

空手道項目：
國女組個人型
金牌-台北市中正國中王奐詠、銀牌-新北市安康高中郭恩瑜、銅牌-台北市民權國中陳柏臻、台北市民權國中許喬安
國女組對打第一量級
金牌-新北市五峰國中張育甄、銀牌-花蓮縣花崗國中吳艾寧、銅牌-高雄市明華國中伍恩聆、台北市民權國中林宜蓁
國女組對打第二量級
金牌-台北市東山高中廖俞婷、銀牌-台北市民權國中董庭妤、銅牌-南投縣旭光高中林以涵、新北市五峰國中司家贏
國女組對打第三量級
金牌-新北市安康高中郭恩瑜、銀牌-南投縣旭光高中江慈欣、銅牌-南投縣旭光高中田樂、桃園市過嶺國中程家琪

▲▼全中運龍舟競賽，花蓮體中囊括3金，再度擦亮花蓮「體育大縣」金字招牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

各代表隊成績以大會實際公告為主，詳情可參閱官網。https://111sport.hlc.edu.tw/Module/Score/Instant.php

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