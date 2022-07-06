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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

何時開放邊境？　邱臣遠籲「每週限2.5萬人增至4萬人」

▲▼邱臣遠、張其祿舉行記者會。（圖／台灣民眾黨團提供）

▲民眾黨團舉行記者會。（圖／台灣民眾黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

台灣本土疫情降溫，不過，考量國際疫情因BA.4及BA.5再度攀升，指揮中心宣布暫不調整邊境措施、維持登機前48小時PCR採檢、入境後「3+4」隔離、每周限2.5萬人的邊境政策。對此，台灣民眾黨立委邱臣遠今（6日）舉行記者會呼籲，指揮中心應根據國內外疫情狀況、國內醫療量能及疫苗施打率等條件，滾動式檢討邊境管制措施，人數調整為每週限4萬人，才能保障國人返台權益。

邱臣遠表示，政府高喊要與病毒共存，但實際的作法還是清零、甩鍋地方，面對變種病毒一變再變、疫苗施打比例提升，應該比照各國解封國境，鬆綁邊境措施，舉例來說，最近一週（6月27日至7月3日）出境人數達3.1萬人，但指揮中心每週限制2.5萬人次入境，若不放寬將嚴重影響國人返國權益；對比台灣每日本土確診高達上萬例，境外移入維持數十到一百多例，如果指揮中心認為「3+4」能兼顧防疫，防堵境外病毒移入，就不該限額卡住海外國人、僑台商的權利。

邱臣遠建議，鄰近國家經驗，日本、韓國、新加坡、馬來西亞、越南等都簡化邊境檢疫，迎接國際觀光客，反觀台灣嚴格的管制措施，可能錯過國際旅遊的復甦先機。他提出3項訴求指出，指揮中心應擬定邊境開放時間表、放寬每週入境人次至4萬人，並研議「精準邊境控管措施」，在觀光產業復甦及疫情防堵之間取得平衡。

民眾黨立委張其祿表示，根據彭博社公布最新「全球防疫韌性排名」，台灣防疫韌性分數只有54分，全球53國當中排名倒數第二，其中「航班載客能力」 只贏過香港、「接種疫苗後國家出入境開放程度」甚至輸給中國，排名世界最後一名，彭博社直接點出，排名落後國家所執行的策略，使其深陷在新冠疫情當中。

張其祿指出，目前入境台灣無論有無完整施打三劑疫苗，都以「3+4」處理，入境檢測及手續繁複，但機場檢測量能有限，從下飛機到上防疫計程車至少需要2小時，對年長及行動不便者來說非常折騰，政府急須在檢驗量能、程序及技術上進行檢討。

張其祿直言，面對國際商務需求及壓力，台灣開放邊境將是必然趨勢，政府應該透過「精準邊境管控」，針對疫情穩定國家進一步開放，讓完整接種疫苗及具疫苗護照的國際旅客、僑胞採用特殊通道及較寬鬆的檢疫隔離 ，同時公布明確的「邊境開放漸進規劃」，盤點醫療量能，為漸進式開放邊境做好準備。

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