選新竹市長？　高虹安：7月11日開選決會「再跟郭董討論一下」

▲台灣民眾黨立委高虹安（左）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長選舉在即，國民黨提名市議員林耕仁參選，民進黨徵召副市長沈慧虹，外界高度關注，近期頻頻與沈慧虹隔空對嗆的台灣民眾黨立委高虹安是否將投入選戰。對此，高虹安今（1日）表示，民眾黨預計7月11日召開選決會討論；她並透露，郭台銘先前看到相關報導，確實有與她交換意見，之後等到有機會的時候，「會再跟郭董討論一下」。

高虹安今天上午在立法院受訪說，她與新竹市議員參選人長期關心新竹大小事情，對於參選的議題，之前已回答相關清楚，就不多做表示。

高虹安表示，台灣民眾黨主席柯文哲就如同新竹市黨部的榮譽主委，會分享新竹需要改進的地方，只要柯回到新竹和團隊互動時，都會分享台北市治理的經驗，讓他的家鄉新竹可以有更好的改進，這些也都是參選人持續跟他學習的地方。

媒體也關注鴻海集團創辦人郭台銘的想法，對此，高虹安說明，其實郭台銘先前在看到報導的時候，確實有與自己交換意見，但這是他個人對於自己的一些關心和關懷，比較像是家人的關心，對於新竹市選舉部分，「等到有機會的時候，會再跟郭董討論一下」，畢竟在科技業的議題上，郭台銘是很好的請益對象，希望他能夠提供更多新竹市在地服務的經驗，尤其是在科學園區的部分。