林右昌「畢業展」交出成績單？　民眾黨酸：為年底選舉辦造勢

▲台灣民眾黨團舉行「城博會後總體檢，構築基隆新願景」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

被視為基隆市長林右昌「畢業展」的城市博覽會落幕，不過，台灣民眾黨立委邱臣遠今（22日）舉行記者會批評，這次城博會帶來的觀光人潮，並未創造足夠的經濟效益，旅客反應也凸顯基隆缺乏交通配套、旅宿設施不足等問題，基隆城博會不該變成曇花一現的「市長畢業展」。

邱臣遠今天說，除了國門廣場、正濱漁港、海科館、沙灣展區等4大展區，其他基隆地區並未整理，凸顯基隆市容老舊、人口外移、交通及觀光建設不足等問題，另外，基隆港作為郵輪母港，在此次城博會中卻少了「郵輪」這個基隆重要的城市地標，交通部應協助引進郵輪，維持郵輪母港的地位，也讓基隆郵輪駐港的意象再生。

邱臣遠指出，基隆市政府斥資800萬為老舊公車重新塗裝，卻被遊客投訴下雨期間車內漏水，基隆市公車處155輛公車，52輛車齡超過10年、低底盤公車不到一半、電動公車掛零，基隆公車老舊、路線規劃不良、經常誤點又缺少YOUBIKE補足路網，嚴重影響觀光客體驗。

邱臣遠直言，基隆截至2022年4月底只有34家合法旅館、共1314個房間，與2014年底相比，7年只增加2間旅館、25個房間，成長幅度（1.9%）是全台倒數第二，致使多數旅客只能當日來回，無法隔夜體驗深度旅遊，探索夢號退出台灣市場也重創基隆觀光，邱臣遠建議交通部應協助引進其他大型郵輪業者，維持基隆郵輪母港的市場定位。

民眾黨基隆市中正區議員參選人林毓峯指出，城博會舉辦期間，林右昌市長的防疫也跟著放假，細數6月10日到6月19日市長臉書貼文，防疫措施只有10則，活動宣傳卻有97則，顯見林右昌根本無心防疫，活動人力不足，校長、教師到展場當志工，還強制要求學生參加，嚴重影響師生權益。

民眾黨基隆市安樂區議員參選人劉韋巡直言，根據觀察，因為疫情導致外來遊客偏少，市府為了衝人數，要求里長、各里發展協會、學校及社團帶團參觀，花大錢辦活動結果都是基隆人自己捧場，城市博覽會不僅沒有達到行銷基隆的目的，更像是為了年底選舉辦的一場造勢活動。