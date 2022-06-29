用電大戶7月電價調漲　邱臣遠憂：恐影響捷運票價

▲立委邱臣遠。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

經濟部27日召開111年電價費率審議臨時會，決定將針對用電大戶調漲電價、終結連七凍，平均漲幅8.4％。台灣民眾黨立委邱臣遠今（29日）表示，包含北捷、高鐵等大眾捷運及軌道運輸都在這次調漲對象中，將來勢必增加民眾每月不少的通勤費用，而五星級飯店也無法倖免，必須面對疫情及電價調整的雙重夾擊。

邱臣遠表示，從2019年疫情爆發至今，交通運輸業連年虧損，其中北捷去年更是大虧50億元，今年日均運量較2019年減少近70萬人次，若電費上漲15％，將額外增加3億元用電成本；高雄捷運公司則表示，已經虧損7.5億元，電價調漲，將再增加約每年4500萬元的電費支出；桃園捷運公司表示，將增加3500萬元的電費，這些增加的電價成本，將來都可能透過票價調漲，轉嫁給民眾，不利大眾運輸經營。

邱臣遠提醒，為了維持這些大眾運輸產業的穩定運營，建議政府應該將大眾運輸產業的節能減碳效益，也納入目前政府大力推動的淨零碳排政策的一環，既然國際供應鏈的節能減碳已經成為未來趨勢，為了幫助我國企業更容易達成減碳目標，經濟部應規劃軌道運輸業碳權收益，使其透過計算民眾搭乘大眾運輸的減碳效果，創設對應的減碳憑證，以創造額外綠收益、減輕成本壓力，並出售給尚未達成減碳目標的企業，協助我國企業與國際減碳趨勢接軌。

此外，台灣民眾黨立委張其祿表示，此次漲電價應該確實彌補台電虧損，而非再讓台電以類似「促協金」方式淪為「政治提款機」，用一手收的漲價電價挪去另一手做他用，更重要的，以此機會加速台電公司財務合理化、正常化及永續化，儘快完成提升發電系統及電網韌性工程，務實解決我國供電系統性問題，提高供電穩定度、加速能源轉型，才能平息缺電、跳電造成之民怨，產業界也才能穩定發展，補足漲電價的成本。

張其祿並指，此次調漲雖有部分產業界表示不滿，但幾家科技大廠，尤其長期被外界認為是用電大戶的台積電、聯電、力積電及面板大廠友達等，都表示支持電價上漲、尊重政府政策，強調「不怕電價漲價，就怕供電不穩」，而相關數據也顯示，用電成本對半導體廠商生產成本占比在個位數。

張其祿表示，這都代表我國的科技產業鏈對於能源轉型、電價上漲其實早有準備，因此政府在這波漲電價後，對「完善供電網穩定」更是責無旁貸、不可再推卸責任，更重要的，這更是檢視產業能源結構契機，政府必須務實協助鋼鐵、石化、水泥等高耗能、高碳排業者進行節能減碳、能源轉型。