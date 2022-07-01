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校園性騷擾年年增加　高虹安喊話教育部：強化教師性平意識

▲▼民眾黨立法院黨團召開「校園性騷擾頻傳，主管機關應有所作為」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立法院黨團舉行「校園性騷擾頻傳，主管機關應有所作為」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣疑似校園性騷擾案例年年增加，成案比例卻低，近來宜蘭縣傳出男老師對女學生性騷擾案，且曾在課堂上開黃腔、性騷擾，後續教評會審議充滿瑕疵，台灣民眾黨立委高虹安今（1日）舉行記者會表示，這凸顯性別平等調查機制設計不良，呼籲教育部強化校園管理及教師的性平意識，給學生一個安心求學的環境。

高虹安表示，據教育部統計，近4年來疑似校園性騷擾案例年年增加，但調查成案件數比例卻低，原因往往不是受害者「太敏感」或「誣告」，最大原因在於性別平等調查機制設計不良，教育部沒有確實把關學校的性平委員是否具有足夠的性別平等素養，曾有第一線的教師說，「性平委員有權力，不代表他們有足夠的性平意識去施展這個權力」 。

高虹安指出，大部分學校由校長、一級行政主管，擔任性別平等教育委員會當然成員，這些主管往往能主導老師對性平事件的積極程度，在主管不具備性平意識或不積極處理的情況下，受害者往往難以獲得實質幫助，對此，教育部或地方教育局，能否對性平委員資格有更進一步的要求？

高虹安表示，各級學校中性騷擾事件比例最多的是國中生，但現行對國中生的宣導大多在兩性平權，忽略性平事件的事先防治，如培養性別素養等，才是性別教育的基礎，教育部應盡速加強相關宣導，避免類似案例頻傳，最後卻因證據不足，無法讓加害人得到應有的懲罰。

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