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日月潭「魚虎球」寶寶估8月爆發　電擊一次抓上千尾也除不完

▲抱卵魚虎張著血盆大嘴，威脅日月潭既有生態。（圖／「日月潭一等高」臉書粉專提供）

▲抱卵魚虎張著血盆大嘴，威脅日月潭既有生態。（資料照／「日月潭一等高」粉絲團提供）

文／中央社

日月潭魚虎將進入繁殖期，但數百隻幼魚集體移動的「魚虎球」尚未出現，當地釣客預估7月中起才會陸續現身、8月起大爆發，「現在沒發現，很正常」，防治移除不能鬆懈。

近日有媒體報導指「魚虎球」掛零找不到，長期關心日月潭魚況、水情的「日月潭一等高」臉書粉絲專頁李姓釣客今天說，近2年觀察「魚虎球」約7月中旬起陸續出現，「現在沒發現，很正常」，縣府委託團隊也尚未出動電捕幼魚，魚虎交配後，「魚虎球」預估8月、9月大爆發。

魚虎幼體出生後，成魚會在旁護幼，整群幼魚幾百、上千隻集體移動，遠看彷彿一團魚球，因此被稱為「魚虎球」，且橫行潭區。李姓釣客指出，魚虎球尚未現身，不確定是否與日月潭滿水位、氣候因素有關，但先前一直有釣到大魚虎，防治工作不能鬆懈。

▲外來種魚虎肆虐日月潭，不時捕獲10斤以上「霸王級」魚隻。（圖／射魚專家阿章、南投縣農業處與「日月潭一等高」臉書粉專提供）

▲外來種魚虎肆虐日月潭，不時捕獲10斤以上「霸王級」魚隻。（圖／資料照，下同）

縣府農業處人員則認為，日月潭魚虎「很難根除」，只能盡量降低、控制族群數量，甚至連降低可能都很難，尚未發現魚虎球不排除與氣候有關，上半年氣溫偏低，可能幼魚較晚孵化；魚虎成魚會攻擊其他魚類，幼魚也會在成魚保護下，集結成魚球四處獵食。

農業處指出，許多水庫如曾文水庫、鯉魚潭水庫，魚虎入侵肆虐情況更嚴重，且入侵時間非常早，日月潭魚虎族群算是有控制，以電魚移除幼苗最有效率，狀況好一次可電擊數百、上千尾；李姓釣客也說，魚虎很難捕捉，若不趁魚球狀態密集處理，散開更難移除。

根據行政院農業委員會資料，小盾鱧別名魚虎、紅線鱧，最大體型可逾1.3公尺、重達24公斤，是鱧科魚類中最凶殘種類，魚類、甲殼類、兩棲類、小型爬蟲類、鳥類及小型哺乳類等，都是捕食對象；魚虎近年入侵日月潭且數量增加很快，威脅潭區原生魚類。

▲外來種魚虎肆虐日月潭，不時捕獲10斤以上「霸王級」魚隻。（圖／射魚專家阿章、南投縣農業處與「日月潭一等高」臉書粉專提供）

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