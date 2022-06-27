日月潭萬人泳渡來了！9／4復辦限2萬人　再設史上最嚴「5關卡」

▲日月潭萬人泳渡活動今年恢復舉行。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯、黃資真／南投報導

日月潭萬人泳渡為南投每年指標性的運動賽事，每每吸引上萬名國內外選手參加，去年雖然因疫停辦，但今年確定於9月4日復辦，人數限制在2萬人以內，自7月1日起開始網路報名，為了防範疫情，縣府也府設下五道「防疫」關卡，層層把關。

南投縣政府副縣長陳正昇表示，去年日月潭泳渡活動，因為疫情停辦，今年中央未禁止舉辦大型活動，目前縣府決定日月潭泳渡活動照常辦理，但是為了防疫，今年泳渡日月潭設下層層防疫關卡，請泳客務必遵守規定。

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泳渡日月潭第一道關卡，從報名開始，報名者須打滿3劑疫苗，並限制外國人參加（旅居或在台工作者除外）；第二道關卡下水時，出示24小時內的快篩陰性証明；第三道關卡，泳渡當天，下水前量體溫，如有發燒、咳嗽等症狀，立即隔離檢查，沒問題才同意下水；第四道關卡，下水前得通過消毒門，進行防疫；第五道關卡，下水前、上岸後，全程戴口罩，降低傳播風險。

▲往年的日月潭泳渡活動經常吸引超過萬人共襄盛舉。

縣府表示，今年的日月潭泳渡活動也限定參加年齡，在8歲以上至75歲以下，身體健康、無特殊疾病，具游泳能力者；由於保險法新規定，15歲未成年者得自行投保，並傳收據給承辦單位。

今年報名時間從7月1日上午9時開始至7月15日，限制人數2萬人，額滿截止。