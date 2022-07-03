魚虎進入繁殖期　日月潭「死亡泡泡」卻沒出現！清大團隊觀察中

▲過去日月潭魚虎只要進入繁殖季節，到處可見「魚虎球」景象。（資料照片，圖／「日月潭一等高」臉書粉專提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

近年來肆虐日月潭、有「潭中惡霸」之稱的外來種魚虎，已進入7月繁殖期，不過每逢這時期就會在潭中到處目擊的「魚虎球」，亦即外觀紅豔的魚虎幼魚大量於潭面集結的「紅色警戒」景象，今年卻不復見；南投縣政府表示，將委請合作防治工作的清大團隊持續觀察，以確認是否魚虎族群數有下降趨勢，或者只是幼魚較晚孵化現身。

根據「台灣魚類資料庫」資料，學名小盾鱧的魚虎，目前出現於湖泊、水庫等靜止水域環境，在較低溶氧水域中也能生活，而且生性兇猛、最大可達130公分，常藏身於水底掠食小魚及其他水生動物，幼魚具有明顯的群聚性。

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過去漁民於7月初在潭區巡遊釣魚時，無論是晴空萬里或狂風暴雨，都可輕易在各處目擊「魚虎球」的身影：只見一大群只有幾公分長度、體態鮮紅剔透幼魚集結於接近水面處翻滾游動、衍生水花、泡泡和漣漪，體型碩大的雌魚虎則在旁巡迴護衛，一旦長大到足以自主獵食的體型，日月潭魚種都會淪為佳餚、壓迫原生魚種的生存空間，魚虎球景象也被喻為「死亡泡泡」。

據南投縣農業處統計，最近2年以電撈防治方式對付魚虎球，捕獲幼魚數量從前年的8000尾成長到去年的3萬4000尾，另根據漁民回報縣府的情形，捕到的成魚數量也比往年更多，顯示潭中的族群仍然龐大。

不過目前時值魚虎繁殖期，以往在6月就能發現的魚虎球景象，到目前為止卻都還未有通報紀錄，讓漁民、縣府和清大研究團隊都大感不解，是否因氣候異常因素影響魚虎孵化速度、或有其他原因，相關單位將繼續合作觀察分析。