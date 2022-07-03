　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

魚虎進入繁殖期　日月潭「死亡泡泡」卻沒出現！清大團隊觀察中

▲過去日月潭魚虎只要進入繁殖季節，到處可見「魚虎球」景象。（圖／「日月潭一等高」臉書粉專提供）

▲過去日月潭魚虎只要進入繁殖季節，到處可見「魚虎球」景象。（資料照片，圖／「日月潭一等高」臉書粉專提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

近年來肆虐日月潭、有「潭中惡霸」之稱的外來種魚虎，已進入7月繁殖期，不過每逢這時期就會在潭中到處目擊的「魚虎球」，亦即外觀紅豔的魚虎幼魚大量於潭面集結的「紅色警戒」景象，今年卻不復見；南投縣政府表示，將委請合作防治工作的清大團隊持續觀察，以確認是否魚虎族群數有下降趨勢，或者只是幼魚較晚孵化現身。

根據「台灣魚類資料庫」資料，學名小盾鱧的魚虎，目前出現於湖泊、水庫等靜止水域環境，在較低溶氧水域中也能生活，而且生性兇猛、最大可達130公分，常藏身於水底掠食小魚及其他水生動物，幼魚具有明顯的群聚性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲日月潭魚虎進入繁殖季節，到處可見「魚虎球」景象。（圖／「日月潭一等高」臉書粉專提供）

▲日月潭今年電撈魚虎3.4萬尾創新高。（圖／翻攝「日月潭一等高」臉書粉專）

過去漁民於7月初在潭區巡遊釣魚時，無論是晴空萬里或狂風暴雨，都可輕易在各處目擊「魚虎球」的身影：只見一大群只有幾公分長度、體態鮮紅剔透幼魚集結於接近水面處翻滾游動、衍生水花、泡泡和漣漪，體型碩大的雌魚虎則在旁巡迴護衛，一旦長大到足以自主獵食的體型，日月潭魚種都會淪為佳餚、壓迫原生魚種的生存空間，魚虎球景象也被喻為「死亡泡泡」。

▲外來種魚虎肆虐日月潭，不時捕獲10斤以上「霸王級」魚隻。（圖／射魚專家阿章、南投縣農業處與「日月潭一等高」臉書粉專提供）

據南投縣農業處統計，最近2年以電撈防治方式對付魚虎球，捕獲幼魚數量從前年的8000尾成長到去年的3萬4000尾，另根據漁民回報縣府的情形，捕到的成魚數量也比往年更多，顯示潭中的族群仍然龐大。

不過目前時值魚虎繁殖期，以往在6月就能發現的魚虎球景象，到目前為止卻都還未有通報紀錄，讓漁民、縣府和清大研究團隊都大感不解，是否因氣候異常因素影響魚虎孵化速度、或有其他原因，相關單位將繼續合作觀察分析。

►是白爛貓！療癒系收納箱特價快搶　有輪子又能堆疊實在太方便

ET快訊
加里山有「迷魂陣」！　消防局認證：進去就走不出來
高雄「移動城堡」又出事！　新崛江熱褲哥亮刀嗆店家
辣妹副總傳「下乳照」撩高層　正宮怒貼公司大門轟淫蕩
崔健奪金曲歌王！《飛狗》到底在唱什麼？　他給答案了
快訊／台灣芒果在澳門「3天2次確診」　農委會回應了
五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　他嚇壞急換房
魚虎進入繁殖期　日月潭「死亡泡泡」卻沒出現
《捍衛戰士》去哪看最爽？　全場推爆1影廳：沒有對手

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

私校退場教授中年失業「被迫下田、當旅館櫃檯」！　還有人做起傳銷

金蟬要在樹上脫殼？　台南山上花園水道博物館樹葉背後發現蟬蛻親子呼有趣

台灣芒果在澳門「3天2次確診」！　農委會：檢驗不符合科學

魚虎進入繁殖期　日月潭「死亡泡泡」卻沒出現！清大團隊觀察中

台中僑園飯店熄燈資遣44員工　市府助轉職就業

彰化這家廠商開8萬徵才！縣府加碼：29歲以下月領1500元

首座擁無敵空中花園郵輪旅運商場！　基隆港新亮點「明年營運」

9吋披薩賣完！老闆給「2個5吋」賺到？　虧慘了

全家感染！只有她平安　台大醫猜原因：這才是天選之人吧

冬季恐爆「雙流行」　醫憂點名這族群：可能比5、6月更大規模

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

消防隊出動頻頻被擋！　用路人無視鳴笛引網怒

具俊曄再登夜店！DJ秀嗨翻啦～　熱唱酷龍神曲：我愛你們

具俊曄現身金曲獎...網暴動！　小S「襲胸姊夫」掀全場高潮

肉肉當前...汪上前示範「餐桌禮儀」　媽超自豪！揭悲傷過往：牠被遺棄

豬公無痛存3年終剖腹 差點21萬！網讚有毅力

私校退場教授中年失業「被迫下田、當旅館櫃檯」！　還有人做起傳銷

金蟬要在樹上脫殼？　台南山上花園水道博物館樹葉背後發現蟬蛻親子呼有趣

台灣芒果在澳門「3天2次確診」！　農委會：檢驗不符合科學

魚虎進入繁殖期　日月潭「死亡泡泡」卻沒出現！清大團隊觀察中

台中僑園飯店熄燈資遣44員工　市府助轉職就業

彰化這家廠商開8萬徵才！縣府加碼：29歲以下月領1500元

首座擁無敵空中花園郵輪旅運商場！　基隆港新亮點「明年營運」

9吋披薩賣完！老闆給「2個5吋」賺到？　虧慘了

全家感染！只有她平安　台大醫猜原因：這才是天選之人吧

冬季恐爆「雙流行」　醫憂點名這族群：可能比5、6月更大規模

BA.5致疫情反彈　日本連4天破2萬確診！東京、大阪較上周增至1.4倍

私校退場教授中年失業「被迫下田、當旅館櫃檯」！　還有人做起傳銷

「沈慧虹」名字多難記？　蔡英文、蘇貞昌都混搭「林智堅」口誤

金蟬要在樹上脫殼？　台南山上花園水道博物館樹葉背後發現蟬蛻親子呼有趣

暑假第一周末小琉球現人潮　警交安稽查未戴安全帽違規最多

新車剩2色可選他問「哪個比較好顧」？網狂列這色缺點：傷超明顯

陳時中傳也不想選台北市長？　黨內向蔡英文、黨中央疾呼加速提名

南韓6月物價漲幅預估恐破6%　糧食能源價格牽動「萬物齊漲」

南投文化園區武德殿費時2年整修　暑假首日重啟邀大小朋友玩陶藝

苗栗加里山有迷魂陣！登山客迷途鬼打牆　靠手機定位獲救

生活熱門新聞

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

泰四面佛警告：台灣下半年「發生3大事」

雙颱動向曝！全台變天　明起大雨熱區擴大

爸1理由遺產全給姊！弟傻眼：我怎麼辦

即／大雷雨狂炸警報狂發　雙颱雨彈明襲全台

婦人罹癌「胃被切除2/3」　醫聽飲食習慣頻搖頭

全家感染！只有她平安　台大醫：這才是天選之人吧

好市多整車戰利品8千元　她掏出1物「現賺5千元」

高麗菜也有分公母！達人教一招外觀辨別

老翁登報徵「18個乾女兒」　每人分百坪土地一過戶就失聯

冬季恐爆「雙流行」　醫憂點名這族群

超噁阿伯酒精噴鼻孔！店員瘋狂消毒23秒

1碗99元！IKEA賣牛肉麵驚呆他：很超值

八卦山殭屍奇談「一路往南跳」　高雄人曝在澄清湖遇過

更多熱門

相關新聞

日月潭萬人泳渡來了　9／4復辦限2萬人

日月潭萬人泳渡來了　9／4復辦限2萬人

日月潭萬人泳渡為每年指標性的運動賽事，每每吸引上萬名國內外選手參加，去年雖然因疫停辦，但今年確定於9月4日復辦，人數限制在2萬人以內，自7月1日起開始網路報名，為了防範疫情，縣府也府設下五道「防疫」關卡，層層把關。

日月潭阿桑佔地收費　穿幫了還咒人

日月潭阿桑佔地收費　穿幫了還咒人

即／17歲輕艇隊隊員日月潭溺斃！

即／17歲輕艇隊隊員日月潭溺斃！

日月潭環湖電動車充典站　今正式啟用

日月潭環湖電動車充典站　今正式啟用

劇毒海蟾蜍可毒死犬貓　倒數3天飼養未登記最高罰5萬

劇毒海蟾蜍可毒死犬貓　倒數3天飼養未登記最高罰5萬

關鍵字：

魚虎日月潭外來種防治繁殖期

讀者迴響

熱門新聞

毒蛇塞甕10年「眼鏡蛇這一幕」！網嚇：還活著

唯一零負評引言人是「他」！雕像顏值帥炸

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

健身男槓鈴脫手砸中頸椎　當場「被對折」

金曲獎／表演一結束「穿幫畫面」全播出！

泰四面佛警告：台灣下半年「發生3大事」

雙颱動向曝！全台變天　明起大雨熱區擴大

冷氣配電扇吹錯了？台電曝1神物：開28度也超涼

女相親帶23親友狂點　男見帳單拒付

黃宣認更在意歌王了　罕見放閃女友

爸1理由遺產全給姊！弟傻眼：我怎麼辦

快訊／南迴公路2大車墜邊坡傷亡不明　驚悚影片曝

高雄麵包店無預警關門！年輕人嗆：欠錢不還

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

更多

最夯影音

更多
黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」
妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面