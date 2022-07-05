「潭中惡霸」魚虎入侵高雄！鼓山滯洪池冒死亡泡泡　民眾緊急圍捕

▲「潭中惡霸」魚虎來了！鼓山滯洪池冒死亡泡泡。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

魚虎有「潭中惡霸」之稱，不僅繁殖力超強，求生適應能力也很強，容易對其他自然物種展開無差別攻擊，台灣水域生物都難逃魚虎的利齒。高雄市議員簡煥宗接獲民眾反映，鼓山滯洪池出現「死亡泡泡」，更有民眾自動組成防堵團，欲獵捕魚虎。簡煥宗也呼籲高雄市政府有關單位應積極處理，防堵野生外來種對台灣自然水生態環境造成衝擊。

簡煥宗表示，近年來魚虎肆虐台灣的自然水域，危及相關物種的生存空間，其最有名的就是南投日月潭的魚虎群，在6、7月的繁殖期間，於湖面都可以輕易目擊魚虎球的身影。

▲魚虎在獵捕時，會在水面處翻滾游動，使湖面產生水花與泡泡，該景象也被稱之為是水環境的「死亡泡泡」。（圖／記者賴文萱翻攝）

魚虎在獵捕時，會在水面處翻滾游動，使湖面產生水花與泡泡，該景象也被稱之為是水環境的「死亡泡泡」，魚虎群生性兇猛，最大可達10多台斤，容易壓迫原生魚種的生存空間。

▲▼近年來魚虎肆虐台灣的自然水域，危及相關物種的生存空間，有民眾自動組成防堵團欲獵捕。（圖／記者賴文萱翻攝）

簡煥宗指出，魚虎應不是自游前來，可能是被民眾養大後，再放生到戶外。他擔憂這樣的作為，除了使水域失去平衡，更有可能釀成當地自然水環境的生態浩劫。他呼籲高雄市政府相關單位應該積極處理，加速防堵野生外來種的入侵問題，以免魚虎群繼續破壞自然生態食物鏈。

對此，高雄市水利局表示，柴山滯洪池採乾式設計，完工後滯洪池不會蓄水，目前鼓山運河因有應急工程施工中，所以才會進行擋水，以利工程施工，預定下週應急工程完成後，即可放水降低水位，進行撈除。