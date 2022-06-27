遊客小心！日月潭阿桑佔公有地「停1次150」　被看破手腳還咒人

▲南投日月潭為台灣熱門觀光景點之一。（資料照／記者蔡玟君攝）

記者黃資真／南投報導

疫情趨緩，南投日月潭成為許多觀光客的出遊首選景點之一，近日卻有民眾分享他在伊達邵碼頭險遭當地阿桑詐欺，打壞一家人出遊好心情。

有網友在《爆料公社》PO文透露，日前他們在伊達邵碼頭附近想找車位停車，正好遇到一名阿桑在招攬「坐船免費停車」，但因為他們沒有坐船需求，所以問她停車一次多少，阿桑說「1次150元」，後來殺價殺到「停1次100元不限時間」才談成。

▲原PO在伊達邵派出所附近尋找停車位。（圖／翻攝自爆料公社）

阿桑帶他們走到停車地點後，示意其他人先下車，由她老公去停車就好，這時她的媽媽才覺得奇怪，之前跟朋友來停都不用收費，現在卻要收費了，問了也停在裡面的人才得知「這裡是公有的不用收費」。她老公停好車走下來後也說，「明明裡面有牌子寫就是公有地，為啥變成私人收費停車場？」

一家人這時才驚覺受騙，回去找收錢的阿桑理論，起初她還不願還錢，說用100元換船票也不肯，之後是網友拿出手機，阿桑以為她要報警，才願意還錢，「走的時候，那個沒良心的阿桑還抄著台語在咒罵我們，就是覺得只是100元而已還跟她計較啥？」

▲原PO提醒民眾經過該地的遊客要小心。（圖／翻攝自爆料公社）

這名網友也表示，現在疫情嚴峻，觀光業已經很蕭條了，卻有這種「老鼠屎」害其他商家無法生存，真的很無良，「奉勸要去日月潭遊玩的旅客千萬要小心，不要再被騙錢！」

一番言論引起網友熱議，紛紛深有同感說：「台南月津港也是呀，收費結果是叫我停路邊，我是沒討回，但不會再去月津港了，燈會看了兩三次感覺也沒什麼好看，路小停車場又不足，浪費錢⋯」、「台灣所有的水庫，只有日月潭有這種現象，不可能重遊的風景區！我很懷疑當地政府機關不知道嗎？放縱當地居民違法？」、「日月潭本來很多就在槓潘啊的啊，跟墾丁與漁港一樣意思！」