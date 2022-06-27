　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遊客小心！日月潭阿桑佔公有地「停1次150」　被看破手腳還咒人

▲▼日月潭，南投旅遊，日月潭旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲南投日月潭為台灣熱門觀光景點之一。（資料照／記者蔡玟君攝）

記者黃資真／南投報導

疫情趨緩，南投日月潭成為許多觀光客的出遊首選景點之一，近日卻有民眾分享他在伊達邵碼頭險遭當地阿桑詐欺，打壞一家人出遊好心情。

有網友在《爆料公社》PO文透露，日前他們在伊達邵碼頭附近想找車位停車，正好遇到一名阿桑在招攬「坐船免費停車」，但因為他們沒有坐船需求，所以問她停車一次多少，阿桑說「1次150元」，後來殺價殺到「停1次100元不限時間」才談成。

▲▼有民眾分享在伊達邵碼頭附近險遭詐騙的事情。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO在伊達邵派出所附近尋找停車位。（圖／翻攝自爆料公社）

阿桑帶他們走到停車地點後，示意其他人先下車，由她老公去停車就好，這時她的媽媽才覺得奇怪，之前跟朋友來停都不用收費，現在卻要收費了，問了也停在裡面的人才得知「這裡是公有的不用收費」。她老公停好車走下來後也說，「明明裡面有牌子寫就是公有地，為啥變成私人收費停車場？」

一家人這時才驚覺受騙，回去找收錢的阿桑理論，起初她還不願還錢，說用100元換船票也不肯，之後是網友拿出手機，阿桑以為她要報警，才願意還錢，「走的時候，那個沒良心的阿桑還抄著台語在咒罵我們，就是覺得只是100元而已還跟她計較啥？」

▲▼有民眾分享在伊達邵碼頭附近險遭詐騙的事情。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO提醒民眾經過該地的遊客要小心。（圖／翻攝自爆料公社）

這名網友也表示，現在疫情嚴峻，觀光業已經很蕭條了，卻有這種「老鼠屎」害其他商家無法生存，真的很無良，「奉勸要去日月潭遊玩的旅客千萬要小心，不要再被騙錢！」

一番言論引起網友熱議，紛紛深有同感說：「台南月津港也是呀，收費結果是叫我停路邊，我是沒討回，但不會再去月津港了，燈會看了兩三次感覺也沒什麼好看，路小停車場又不足，浪費錢⋯」、「台灣所有的水庫，只有日月潭有這種現象，不可能重遊的風景區！我很懷疑當地政府機關不知道嗎？放縱當地居民違法？」、「日月潭本來很多就在槓潘啊的啊，跟墾丁與漁港一樣意思！」

►無敵好吃！「豆乳優格」特價了　黑糖黃豆粉口味必試

ET快訊
誰有猴痘抗體？　醫教兩招「看身上疤痕或年紀」
中指男拔起「奇萊北峰標示牌」拍照！遭起底是露鳥山友
新莊8煞火鍋店砍人　店家無辜慘被洗一星負評
猴痘傳染途徑、潛伏期一次看！　4種藥可治療
劉品言「真實體重曝光」！　身材全被拍
猴痘殺入！專家：「台灣1點」比歐美好太多　4動作防感染

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／瑞芳四腳亭隧道紅牌重機自摔　騎士人車甩飛倒地送醫

遊客小心！日月潭阿桑佔公有地「停1次150」　被看破手腳還咒人

張瑋津告友人遺孀討500萬　竟教唆他人偽證判刑10月

花蓮2男潛校園配電室偷電纜　警追百米對空開2槍抓1賊

倒車出事了！聯結車撞倒土地公廟圍牆逃逸　駕駛：路況不熟

新莊8煞為2萬債衝火鍋店砍人　店家無辜遭牽連還被洗一星負評

影片曝！駕駛恍神闖紅燈一路衝　擊落機車撞眼鏡行釀5傷

6小時內2度酒駕拒測！高雄男噴18萬　警搖頭：到底是有多愛喝

快訊／澎湖中華大樓火警！婦受困火場1hr　獲救嗆傷送醫

找乾弟抓姦男友　懷孕女師17年前孔廟慘遭割喉亡

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

煎雞蛋用小鍋蓋秒悲劇　一拿整塊飄起變飛碟XD

看到妹子就要帥一波？　騎檔車遇壓車男秒搖頭

7-11店員變「陪玩哥哥」！　和柴柴玩捉迷藏互動暖翻

新莊錢都「惡煞進店砍人」　2人手掌被砍、頭破滿地血

累犯！17歲少年翹孤輪　吃3單罰3萬＋沒入機車

快訊／瑞芳四腳亭隧道紅牌重機自摔　騎士人車甩飛倒地送醫

遊客小心！日月潭阿桑佔公有地「停1次150」　被看破手腳還咒人

張瑋津告友人遺孀討500萬　竟教唆他人偽證判刑10月

花蓮2男潛校園配電室偷電纜　警追百米對空開2槍抓1賊

倒車出事了！聯結車撞倒土地公廟圍牆逃逸　駕駛：路況不熟

新莊8煞為2萬債衝火鍋店砍人　店家無辜遭牽連還被洗一星負評

影片曝！駕駛恍神闖紅燈一路衝　擊落機車撞眼鏡行釀5傷

6小時內2度酒駕拒測！高雄男噴18萬　警搖頭：到底是有多愛喝

快訊／澎湖中華大樓火警！婦受困火場1hr　獲救嗆傷送醫

找乾弟抓姦男友　懷孕女師17年前孔廟慘遭割喉亡

花蓮吉安捕魚祭圓滿落幕　19部落頭目改選17人連任

床戰慘被貓咪「攪菊」！他屁屁被撐開狂蹭嚇瘋：冷冷濕濕的

巴黎男裝周／愛馬仕「小龍蝦襯衫」好夏天　Bolide包像檸檬水還藏驚喜

猴痘侵台！全身出水泡與天花同屬　個人預防「勤洗手戴口罩」

她抓姦男友和別人床上舒服　小三反嗆「我還是妳媽！」影片瘋傳

快訊／北捷票價恐調漲！痛批台電「漲20%電價」太誇張　成本難負荷

丟丟妹「6千萬豪宅內部」公開了！臥室裝潢全曝光…整排衣櫥超夢幻

台股漲300點最大功臣！台積電收復500元　市值重返13兆

杜蘭特離開籃網成定局？　美媒爆料「多隊準備開搶」

青埔核心靜巷名宅大華靚！公園首排景致　擁萬坪青塘園置身美術藝廊

女模被家暴開直播求救　雙手死握鎖頭抵抗男友破門

社會熱門新聞

老公愛的是學長！5年不碰妻　她見「電腦照片」崩潰

台中妹被叫「大嬸」進入狂暴模式！他遭扯頭猛打

八里夫妻遭開槍搶車　副駕孕婦險遭載走

輪胎行長子4身分捧斗　陳彥翔不知告別式

憲兵下士醉酒踹飛女童裁押理由曝！

金六結新兵暴走！怒揪連長衣領：碰我是怎樣

賓士男擁槍躲債　曾炫耀合照女優

彰雙屍案賓士男欠鉅債　捧現金買車

彰化情侶雙屍案　友人：妻已心死

饗食天堂告夫妻吃霸王餐敗訴　關鍵證據曝

憲兵路口踹飛女童！媽：就怕小燈泡翻版

野狗竄出撞上！台南24歲女騎士「撞上腦出血」昏迷

女童等紅燈竟遭爛醉軍人踹倒　母護女也被毆

外遇學長被抓包　他在家族群組出櫃！揪心自白曝

更多熱門

相關新聞

情侶搬車硬擠他斥一車一格很難？

情侶搬車硬擠他斥一車一格很難？

台灣地狹人稠，加上民眾對於車子的需求量大，時常發生車位一位難求的窘境，進而衍生出各種奇葩停法，讓人困擾不已。台中一名男網友抱怨，自己今天外出，目睹一對情侶為了停機車，未經同意就擅自挪動其他機車，讓他相當傻眼，憤怒直呼「我就是看不慣這種自私自利的行為！一車一格很難嗎？」

即／桃園6口瑞芳海域遊玩　1男溺斃

即／桃園6口瑞芳海域遊玩　1男溺斃

警車停超商去隔壁買飯　他偷拍公審慘被砲轟

警車停超商去隔壁買飯　他偷拍公審慘被砲轟

樓梯口蓋「塑膠板」害婦摔死！屋主遭判1年

樓梯口蓋「塑膠板」害婦摔死！屋主遭判1年

男見警攔查喊「我確診了」　一查還是通緝犯

男見警攔查喊「我確診了」　一查還是通緝犯

關鍵字：

南投日月潭阿桑公有地停車遊客

讀者迴響

熱門新聞

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

成颱機率提高！　全台轉雨時間曝

他國三沒發育…詭異草藥吃3年！「恐怖藥效」媽嚇瘋

超級英雄影集「上演群交趴」

60萬→7.5萬！海灣鬼樓每況愈下　實勘「變臉」現場仍不樂觀

王心凌媽太正！20年前吳宗憲求交往

人妻掛屍吊扇　4歲兒1句話逆轉案情

小S大女兒剪超短髮！網驚：根本徐熙娣

安柏赫德「宣布繼續上訴」！第2季再戰強尼戴普

「資深學姊」租屋洗衣服不拿！網怒曝1招報復

老公愛的是學長！5年不碰妻　她見「電腦照片」崩潰

透天只賣14萬元！網驚「大家都買得起房了」萬人朝聖

張娜拉「小6歲天菜老公」曝光！

南非夜店離奇死亡增至22死！　滿地屍體最年輕才13歲

金門大橋要通車　承包商賭命接下任務

更多

最夯影音

更多
澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店
屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面