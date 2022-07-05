全台缺血！音樂劇《獅子王》前進高雄做公益　7／6高雄鳳山捐血室捐血送門票

▲百老匯音樂神劇《獅子王》首次南下高雄演出，演出前也再捐出150張票券，捐血做公益即可獲得音樂劇《獅子王》門票一張。

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創下破億觀影人數的百老匯音樂神劇《獅子王》台北演出18場次，吸引超過數萬名劇迷前往朝聖，7/13（三）將於高雄衛武營國家歌劇院，盛大開演，更是打破百老匯音樂劇在高雄演出紀錄，演出場次高達31場！演員和製作團隊在台long stay，感謝台灣劇迷熱情歡迎，主辦單位和製作團隊透過公益捐血贈票活動回饋台灣民眾，台北舉辦兩場回響熱烈，為血庫進帳近400袋的血。首次南下高雄演出，演出前也再捐出150張票券，7/6（三）早上9點半至下午5點半，到鳳山捐血室捐血即可獲得音樂劇《獅子王》門票一張，數量有限，相關資訊可至高雄捐血中心專頁查詢。購票請洽寬宏售票（kham.com.tw）。

百老匯音樂劇《獅子王》首演至今已逾24年，曾榮獲多項國際大獎，講述小獅王辛巴遠離家園的冒險，歷經生命重重考驗與難關，從成長的疑惑中學習負起為王者重責大任，並在東尼獎最佳導演茱莉·泰默帶領的頂尖幕後團隊製作下，展現令人驚豔的視覺特效、創意無限的舞台道具、撼動人心的音樂及生動逼真的非洲叢林及原野動物！此次捐血活動希望能幫助醫院病患用血不虞匱乏，實踐「捐血一袋，救人一命」理念。《獅子王》的演員們在台期間也都被台灣人的熱情所感動，非常開心在這次的巡演期間能有這麼有意義的活動，表示「雖然我們無法親自捐血，但能為台灣盡一份心。」誓言必會做到最完美的演出，帶給全台粉絲最深刻的感動。