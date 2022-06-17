音樂劇《獅子王》挽袖做愛心活動好評加碼！6／21完成捐血就送門票一張

▲音樂劇《獅子王》製作方和主辦單位舉辦捐血活動獲民眾熱烈響應。

圖、文／寬宏藝術提供

《獅子王》首演至今已逾25年，為百老匯第三長壽音樂劇，也是全球最受歡迎的音樂劇之一。在國外也要碰運氣搶票的音樂劇《獅子王》，此次創下來台巡演紀錄，於北高演出共計49場，近百人的演出團隊每天都做好充足準備，只為呈現給劇迷朋友們最精彩的國際級觀劇體驗。

響應全台大缺血，主辦單位及國外製作方共同邀請台灣劇迷挽袖做公益，期盼能攜手做公益，邀請大家一同來捐血做愛心。今（6/17）於小巨蛋外的捐血贈票活動反應熱烈，許多民眾一大早就來排隊響應，不僅有夫妻結伴參與，更有許多年輕朋友揪團參加，不到中午就超過百名觀眾領取號碼牌參加。民眾熱血公益，因此主辦單位決定6/21（二）再次加碼舉辦捐血贈票活動，時間是早上10點至下午5點半，凡至台北小巨蛋外捐血車完成捐血，即贈送6/22（三）19:30場次的《獅子王》門票一張，數量有限贈完為止，相關資訊可至寬宏藝術臉書粉絲專頁查詢。

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音樂劇《獅子王》的演員們在台期間也都被台灣人的熱情所感動，非常開心在這次的巡演期間能有這麼有意義的活動，表示「雖然我們無法親自捐血，但能為台灣盡一份心。」誓言接下來表演必會做到最完美的演出，帶給全台灣的粉絲最深刻的感動！音樂劇《獅子王》於即日起至26日在臺北小巨蛋演出18場，7月13日至8月7日高雄初登場於衛武營歌劇院演出31場，購票請洽寬宏售票kham.com.tw。