柯志恩「過去沒注意到韓粉霸凌」？　地方人士駁：她就是幫兇

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩。（資料照／記者賴文萱攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩指稱，獲得國民黨提名後短短幾天，連番遭「側翼、網軍汙衊、詆毀」，又到高雄市議員黃捷臉書留言稱，過去沒有注意到「韓粉出征」霸凌的訊息。不過，地方人士質疑，柯志恩曾任國民黨副秘書長，任內經歷罷韓，怎麼可能沒注意到這訊息？實際上她就是霸凌的「幫兇」。

柯志恩日前稱，被提名後她不斷被「側翼、網軍汙衊、詆毀」，表示第一項政見將是「反霸凌」，但黃捷發文質疑高雄這幾年就是遭韓粉霸凌的重災區，被韓粉霸凌過的高雄議員及店家、民眾，受害者不計其數，甚至流傳「韓粉出征、寸草不生」這句話，並貼出自己收到「冥紙恐嚇信」的照片、被韓粉包圍罵「垃圾」的影片等。

柯志恩則至黃捷臉書留言回應說，「一致標準，任何人不管身分為何，都不該被口語或肢體的霸凌。過去沒注意到這訊息，現在看到了，當然支持黃捷議員，一起反霸凌！」

然而，柯志恩這句「過去沒注意到這訊息」卻引發網友討論，有人質疑「 過去沒注意到？是視而不見？還是從沒看見？」、「高雄被韓粉如此霸凌這等大事妳跟我說沒注意到？」也有支持者留言讚美說，「高EQ的正能量」等語。

地方人士批評，柯志恩曾任國民黨主席江啟臣任內的黨副秘書長，當時國民黨曾成立反制罷韓的因應小組，柯志恩擔任黨秘書長，怎麼可能沒注意到這個訊息？實際上，她就是當時韓粉霸凌黃捷的「幫兇」。