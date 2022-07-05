高雄2男到台南試車　轟轟轟太吵遭攔查...濃厚塑膠味慘了

▲邱、黃2人開車從高雄至台南試車，即被市警二分局攔檢查獲毒品及改裝車輛，2人的台南試車之旅留下難忘的一夜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局中正所警員黃宇澤、盧季武等2人，4日深夜11時執行改裝車噪音取締守望勤務中，在府前路發現1部白色進口轎車發出巨大排氣聲響，明顯有改裝情事，經攔檢盤查，發現駕駛邱姓車主及黃姓友人2人涉嫌持有K他命，除依毒品罪嫌偵辦，並依改裝、噪音開罰、通報召驗。

警方指出，21歲邱、黃2人都是高雄市人，從高雄來台南夜遊，警方盤檢過程另於車內聞到有毒品塑膠臭味，經詳予檢查在中央扶手處發現有毒品愷他命1包0.69公克，2人經帶回實施毒品及尿液檢驗均呈現第三級毒品反應，警方除將2人依毒品危害防制條例送辦外，另也針對其擅自增檢汽車設備、製造噪音部分製單開罰，也立即通報環保局、監理站就改裝車輛來實施召回檢驗。

據了解，邱姓車主和黃姓友人等2人，深夜突然想到台南吃消夜，並試乘剛入手之進口轎車，兩人從高雄駕車甫進入台南府前路段，因車輛改裝發生之轟轟巨響，即為第二分局員警攔下。警方調查其車輛購入後，邱姓車主對其排氣管設備實施改裝，致行駛道路中發出巨大聲響，立即也依道路交通管理處罰條例第16條舉發，將處900元至1800元之罰鍰；另立即將該車通報環保局及監理站實施召回檢驗。兩人除收下違規罰單外，也被依毒品罪嫌送辦，讓2人的台南試車之旅留下難忘的一夜。

二分局表示，在暑期青春專案期間，警方每日夜間均動員並運用各項勤務方式來加強防制危險駕車及取締酒後駕車工作，尤其針對改裝車噪音夜間擾亂民眾安寧休息之違規更是嚴加取締。二分局今年迄今，針對相關改裝車輛攔查蒐證並通報環保局、監理站實施召回檢驗達502輛；另針對擅自改裝汽車設備違規依照道路交通管理處罰條例第16、18 條舉發開罰計102件，相關稽查取締也將持續不斷的進行，以維護台南安全及安寧的宜居環境。