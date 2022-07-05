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社會 社會焦點 保障人權

獨／「有人持刀！」警到場卻驚見女子墜樓　通緝犯身分曝

▲▼女子不明原因墜樓，意外被查出是通緝犯。（圖／記者吳世龍攝）

▲女子不明原因從飯店七樓墜樓，掉落到隔壁公寓頂樓，意外被警方查出是通緝犯。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市警方5日獲報，前金區有人疑似持刀走在路上，警方到場進行周邊查訪時，卻發現一名吳姓女子從飯店7樓墜落至隔壁的公寓頂樓，所幸受輕傷意識清楚，警方於現場調查身分，意外發現吳姓女子是通緝犯，目前正在製作筆錄中。

這起案件發生在5日上午10點多，新興分局接獲民眾報案，表示有可疑人士持刀走在路上，員警到場查看後，發現報案地點沒有可疑人士，不過仍對一旁的飯店進行逐層查訪。

▲▼女子不明原因墜樓，意外被查出是通緝犯。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼女子墜樓仰躺在頂樓上，不停地大哭，而友人的頭部也受傷。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼女子不明原因墜樓，意外被查出是通緝犯。（圖／記者吳世龍攝）

這時，突然聽到「碰」一聲，驚見一名女子墜落在隔壁的四樓樓高舊公寓，身體仰躺於頂樓上，不停地大哭，一名男子則匆匆地奔來，警方趕緊通知119到場進行救護。

警方調查，30歲吳姓女子入住這家飯店，而23歲張姓男子今天上午來找她，不知為何，吳女突然從7樓梯間氣窗往下一躍，摔到舊公寓頂樓，造成右腳趾受傷、小腿骨折，由119送往醫院救治；而張男的頭部也有擦挫傷，現場包紮後未送醫。

▲▼女子不明原因墜樓，意外被查出是通緝犯。（圖／記者吳世龍攝）

▲女子腳步骨折被送往醫院救治。（圖／記者吳世龍攝）

警方依程序進行身分調查，意外發現吳女是毒品通緝犯，並在身上發現毒品和吸食器。由於稍早才有民眾報案有人持刀，因此警方不敢大意，帶張男回吳女入住的房間裡搜索，不過目前未發現異樣，而張男對於吳女墜樓原因和自己頭部受傷經過，都是三緘其口、不願多說。

警方表示，兩人是否因為發生爭持，或是吳女心虛自知自己通緝，而墜樓躲避查緝，仍需進一步調查釐清。

▲▼女子不明原因墜樓，意外被查出是通緝犯。（圖／記者吳世龍攝）

▲女子從梯間氣密窗往下一躍。（圖／記者吳世龍攝）

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