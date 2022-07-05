不用等到7／15！高雄飯店優惠懶人包　最狂「住1送1再贈千元券」

▲暑假開始，不少飯店已推出優惠專案搶國旅商機。（圖／福容大飯店提供）

記者許宥孺／高雄報導

交通部觀光局祭出國旅振興計畫，7月15日起平日住宿最高可折1300元。不過心急出遊的民眾可以不用等！高雄市有多家星級旅館早已推出超殺優惠，像是漢來飯店推出歷年最優惠，住一晚再送一晚，免費享用早餐再送千元餐券；福容飯店會員於平日入住，最高還能折抵2100元。

高雄市觀光局長周玲妏表示，隨著疫情逐漸趨緩及孩童疫苗施打的普及，在國旅補助開跑之前，許多飯店業者已搶先端出許多住房專案吸客，旅客也開始預訂暑假住房。高雄市旅館公會周文彬理事長說：「旅館業者對7月業績樂觀期待，旅客已經迫不及待展開旅遊行程，之後再利用中央的補助規劃親子小旅行，暑假就是要一直玩才過癮！」

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▲高雄漢來大飯店推出歷年最狂優惠，住一晚送一晚再贈千元餐券。（圖／高雄漢來大飯店提供）

高雄漢來飯店推出「迎解封暑假早鳥住房專案」，凡在7月14日前入住雙人精緻客房一晚，即加送一晚再贈送1000元漢來美食餐飲券，專案價只要5,660元，第二晚可使用至12月30日，每房均含2客海港自助式早餐，並可免費享用健身房和露天泳池。活動自即日起至7月14日。漢來飯店副總經理陳素娟表示，此專案是漢來飯店搶攻暑假市場歷年來最大優惠，比業界買一送一還要划算。

▲福容大飯店高雄店暑假首度將超夢幻『人魚秀』表演搬到飯店泳池中。（圖／福容大飯店提供）

福容大飯店高雄店行銷副理潘靚軒表示，近期訂房率約有2成提升，且首度將超夢幻「人魚秀」表演搬到飯店泳池中，於暑假推出高雄獨家的泳池美人魚表演，除了可免費觀賞人魚演出與合照外，並規劃有付費的人魚裝租借服務，讓大小朋友都能拍出人魚美照留念！可搭配7月1日至9月30日推出「盛夏遊港都」暑假親子專案，兩大兩小入住含早餐4388元起，並贈送Haagen-Dazs冰淇淋與夾腳拖，會員於7月3日起平日入住，再加碼補助800元，7月15日後還能再搭配國旅振興補助1300元，最高一次折抵2100元。

▲衛武營花露露X福華HOVII熊親子主題套房」。（圖／福華大飯店提供）

高雄福華大飯店則是打造主題客房來搶攻親子旅遊市場，即日起至12月30日與衛武營國家藝術文化中心推出「衛武營花露露X福華HOVII熊親子主題套房」，每晚3988至5988元起，客房內有100公分高Hovii熊迎賓，還有價值超過2000元的豐富週邊商品。福華大飯店行銷公關部經理劉佳貞指出，攜手衛武營推出主題親子房受到許多矚目，目前暑假平均住房率大約已5成以上，假日也有7成住房，預計接下來訂房狀況會更為踴躍。

▲暢遊義大世界樂園，除了有義大天悅飯店「假日義同遊」優惠，也有與萬豪酒店聯手。（圖／義大世界提供）

另暑假親子同遊，當然不能忘記結合樂園、百貨及飯店的義大世界，義大天悅飯店貼心幫爸媽們精打細算，規劃週六限定專案「假日義同遊」，8月31日前週六入住雅緻雙人房只需4200元，7月14日前訂房，還可享早鳥優惠升等溫馨家庭房；高雄萬豪酒店和義大遊樂世界聯手打造「豪豪樂義夏住房專案」，即日起至8月31日止，於週日至周四入住經典客房，免費升等家庭客房，享有兩大兩小義大樂園午後套票一組，加贈兩份兒童早餐，只要驚喜價6800元。

▲義大天悅飯店超前部「暑」，「假日義同遊」週六住不加價。（圖／義大天悅飯店提供）