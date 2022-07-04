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百年「瑞春醬油」通過觀光工廠標章　家扶中心孩童受邀首團參觀

▲雲林家扶小朋友在蔡銘貴委員陪伴下，動手體驗將發酵黑豆經過洗滌麴菌下拌鹽，將黑豆經過撥動拌勻下放進陶甕。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林家扶中心與維他露基金會共同舉辦暑假在地文化之旅活動，特地前往瑞春醬油觀光工廠參觀。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺醬油百年老店「瑞春醬油」於上月順利通過觀光工廠評鑑標章，今日首開放團體觀光客參觀，特別由雲林家扶中心與維他露基金會共同舉辦暑假在地文化之旅活動，帶領30多名國中小學童前往成為首團貴賓，別具意義。 瑞春醬油讓家扶小朋友增添飲食文化之旅豐富收穫，也特地致贈感謝狀。

今（4）日上午晴朗的好天氣，瑞春董事長林淑媛帶領雲林家扶陳燦勲主委與30名國中、小學生參訪醬油製作流程，孩子們一踏出工廠後方，無不驚訝驚呼竟有一望無際2500個釀造醬油巨大陶甕，空氣中散發出濃濃發酵的黑豆香氣。

▲雲林家扶小朋友在蔡銘貴委員陪伴下，動手體驗將發酵黑豆經過洗滌麴菌下拌鹽，將黑豆經過撥動拌勻下放進陶甕。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲瑞春講醬油觀光工廠後方放置2500個釀造醬油巨大陶甕，空氣中也散發濃濃發酵的黑豆香氣。（圖／記者蔡佩旻攝）

副縣長謝淑亞今日也特別撥出空檔，陪著家扶孩子們一同參觀與討論和分享見聞，副縣長謝淑亞表示，君從故鄉來應知故鄉事，醬油更是台灣具代表性的好滋味，幾乎每一天都會吃得到，對於製造過程也值得孩子們去了解，透過導覽解說與親自動手DIY體驗，理解平凡的醬油一點都不簡單，尤其是來自雲林西螺醬油獨特的滋味。

瑞春董事長林淑媛也特別指出，雲林得天獨厚擁有釀造出甘醇醬油六大元素「黑豆、麴菌、水質、陶甕、濁水米與氣候」，因為西螺享有優質的地理環境、氣候、原料造就最好美味也是最好品質的醬油。

▲雲林家扶小朋友在蔡銘貴委員陪伴下，動手體驗將發酵黑豆經過洗滌麴菌下拌鹽，將黑豆經過撥動拌勻下放進陶甕。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林家扶小朋友得知將要參觀醬油工廠，特地畫了一張感謝圖，今日送給瑞春董事長林淑媛。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林家扶孩童參加文化之旅就讀國一的宇安在導覽中驚奇發現，看似平淡無奇又是餐餐必備的醬油竟是如此製作繁瑣，從選黑豆、浸泡蒸煮、灑菌種攪拌、發酵、洗趜，還要加鹽封缸日曬120天、榨油蒸煮調味後才能大功告成，而佳恩同學手上拿著一瓶醬油更是欽佩後製的嚴謹，在填充、鎖蓋、殺菌、包裝、品管檢驗後始能到消費者手中。

雲林家扶主委陳燦勲特別感謝瑞春醬油致贈感謝狀，陳燦勲表示，在這趟發現好味道過程中，不僅是家扶孩子有了豐富收穫的飲食文化之旅，自己也收穫滿滿。被譽為西螺生命之泉的濁水溪水鐵質含量低，硬度適中更是釀造醬油最佳水源，運用陶甕日曬製麴後更能將黑豆的蛋白質與天然胺基酸游離出來而成最美味的醬油，還有最重要另一獨特風味是來自嘉南米倉利用濁水溪米調製的蔭油膏。

▲雲林家扶小朋友在蔡銘貴委員陪伴下，動手體驗將發酵黑豆經過洗滌麴菌下拌鹽，將黑豆經過撥動拌勻下放進陶甕。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲瑞春觀光工廠準備發酵黑豆讓遊客體驗拌鹽，再下放進陶甕。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林家扶小朋友更在蔡銘貴委員陪伴下，動手體驗將七天發酵黑豆經過洗滌麴菌下拌鹽，將黑豆經過撥動拌勻下放進陶甕，看似有趣倒是讓孩子們各個汗水淋漓。樂翻天的是在李美惠委員教導下，每位參加者體驗手作和風醬油，透過將豆麥醬油倒入鍋中烹煮，加入柴魚片、昆布，再加入砂糖煮沸並進行殺菌，還一一標示製造日期及名字，帶給參加文化之旅的小朋友，無不興奮完成全宇宙獨一無二的個人專屬醬油。

雲林家扶廖志文主任感謝維他露基金會共同策畫文化之旅，更謝謝瑞春醬油與委員們一起導覽與體驗，帶小朋友深耕雲林，發現故鄉之美，讓生長在雲林的學童們在地文化傳承，在暑假滿滿快樂回憶。

▲雲林家扶小朋友在蔡銘貴委員陪伴下，動手體驗將發酵黑豆經過洗滌麴菌下拌鹽，將黑豆經過撥動拌勻下放進陶甕。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺醬油百年老店「瑞春醬油」於上月順利通過觀光工廠評鑑標章。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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