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開特斯拉整車爽睡！國道飆時速246km　囂張男：台北台中46分鐘

記者鄒鎮宇／綜合報導

近日一名網友將駕駛特斯拉，開啟自動駕駛功能後，整車都在睡覺的影片上傳到抖音平台，引起討論。沒想到，網友發現，該名網友其他影片中，竟有在國道狂飆時速246公里的畫面，還驕傲地說「台北台中46分鐘」。

一名黃姓男子在抖音帳號PO出2部開車影片，拍攝者位置都位於特斯拉的後座。第一部影片中，特斯拉在國道上開啟自動駕駛，男子則拍攝車內一圈，發現除他以外3人都在睡覺；第二部影片，特斯拉駕駛深夜開在國道上，以時速246公里狂飆，黃姓男子還說「認識這些朋友都不知道自己能活多久，台北台中46分鐘」。

影片曝光後網友紛紛留言，「睡著走也比較不會痛」、「我害怕你們突然登出」、「夢中離開也是一種幸福」、「就是有人不在乎其他用路人的生命」、「自己家開特斯拉，我爸也這樣」、「不能同年同月同日生」、「我朋友開特斯拉也是這樣睡欸哈哈」。

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▲▼開特斯拉整車爽睡！國道飆時速246km　囂張男：台北台中46分鐘。（圖／翻攝抖音）

▲男子PO出兩部朋友危險駕駛特斯拉的影片。（圖／翻攝抖音）

「這個不會被罰嗎？」有網友看完滿頭疑問。據了解，依若假釋現行法規，開啟自動駕駛後睡著，是被歸為危險駕駛行為，最高可處2萬4千元的罰鍰。

面對網友質疑危險，黃姓男子PO出過去特斯拉自動駕駛系統可以閃避旁邊亂切車的畫面表示，「自駕真的比很多三寶技術要好」。

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