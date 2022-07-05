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社會 社會焦點 保障人權

獨／6高中生半夜上演格鬥戰　母湯真相曝：要勸阻同學無照騎車

記者游瓊華、唐詠絮／彰化報導

有網友於2日凌晨1點多，行經和美鎮道周路，看到有6名未成年青少年在路邊，其中有2人在扭打成一團，還有騎腳踏車的趕來支援，過程全被網友錄下，並寫下「第一次看到格鬥現場」，真相大白，警方調查，原來是一群要好的高中同學，要制止戴安全帽沒駕照的友人騎機車出門，同學勸不聽，才會演變成當街打架。

▲彰化和美2日凌晨發生打鬥。（圖／民眾提供）

▲彰化和美2日凌晨發生打鬥事件。（圖／民眾提供）

▲彰化和美2日凌晨發生打鬥。（圖／民眾提供）

▲彰化和美2日凌晨發生打鬥。（圖／民眾提供）

從網友po的13秒影片中，可以看到現場有6人，有坐在機車上也有站立者，較為顯眼的是站在路旁的有１名頭戴安全身穿黑色上衣，與其中一人發生推擠，互相架脖子，揮拳腳踢，最後還來了一名騎單車的青少年，站在一旁觀看。

警方初步調查，這6名未成年青少年，是就讀高中同班同學，其中戴著安全帽的男孩，沒有駕照卻想在凌晨想騎機車出門，被其他5名麻吉好同學知道了，爭相苦口婆心勸阻，這無照上路行為「真的毋湯」，勸不聽的情形下，最後才出手揮拳，事後2人都知道自己的行為錯了，沒有受傷，互道對不起，也沒有報警提告。

▲彰化和美2日凌晨發生打鬥。（圖／民眾提供）

和美警方也呼籲，道路上不是競技的場所，不當的駕車行為易導致事故發生，也危害其他用路人安全；無駕照更不應該駕駛機車，依據道路交通管理處罰條例第21條第1項第1款規定：未領有駕駛執照駕駛小型車或機車，依法處罰6,000元至1,2000元罰鍰並當場禁止其駕駛。

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