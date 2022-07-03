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快訊／斗六中山路餐飲一級戰區　共存恢復人潮車禍頻傳

▲斗六中山路307巷口晚間發生汽機車碰撞車禍，造成機車騎士輕傷送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六中山路307巷口晚間發生汽機車碰撞車禍，造成機車騎士輕傷送醫。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六中山路為市區重要道路之一，兩側餐廳飲料店林立，巷弄中亦有一般民宅，因鄰近兩所大學故汽機車與行人都非常多，週末晚間仍不平靜，今（3）日21時許307巷外發生一起汽機車車禍，強大碰撞聲引起附近店家前往關切，附近民眾表示，中山路本就時常發生車禍，民眾協助通報119將機車騎士送醫救治。

斗六中山路鄰近雲林科技大學與環球科技大學，因疫情稍趨緩，學生與民眾紛紛開始恢復外食，幾乎恢復以往車水馬龍情況，汽機車與行人與單車爭道，小擦撞不斷；附近店家表示今日晚餐時間已發生3起小碰撞意外，而21時17分在307巷口則發生有人受傷車禍。

一輛自小客車從307巷弄中開出欲左轉中山路，與中山路直行的機車發生對撞，撞擊力道聲響相當大，附近民眾即前往關切，機車騎士人車倒地，柯姓男子（22 歲）受到輕傷由救護人員送往成大斗六分院治療。

警方呼籲用路人，行經無號誌、標誌或標線之產業道路時，務必減速慢行，並擺頭查看前方及左右來車，以避免交通事故之發生；另呼籲民眾下雨天路面濕滑、視線不佳，行車要更加小心，以確保生命及財產的安全。


►聽Podcast #我在案發現場


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