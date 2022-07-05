　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

特斯拉國道「自己開」！駕駛、乘客睡超香　網怒轟：7天後回家

記者黃宥寧／綜合報導

玩命嗎？社群平台瘋傳1段超危險畫面，一名男駕駛開特斯拉Model S開啟自動駕駛，以時速86公里行駛在高速公路，但男子不僅放開雙手睡著，連後座乘客也倒頭大睡，影片總長16秒，視線看起來則是左後座乘客拍攝，這樣行為也讓網友紛紛留言譏笑「睡夢中走了，不會再痛了」、「睡完七天後回家」。

▲▼ 翻攝抖音 。（圖／翻攝自上傳者抖音）

▲畫面中男子駕駛特斯拉S系列，搭載乘客竟將雙手放開開啟自動駕駛呼呼大睡。（圖／翻攝自上傳者抖音）

該段抖音影片由黃姓男子上傳，畫面中帶帽子的男駕駛雙手放腿上歪頭睡覺，行駛在國道高速公路上，連副駕、後座乘客也在睡，影片更寫上「爛命一條 繼續睡吧」、「爛芭比q了」接著手機鬧鐘響起，駕駛驚醒將鬧鐘關掉。

短短16秒的影片，也引網友留下1190篇討論留言，有人表示「拍攝者的恐懼我感覺得出來」但大部分都抨擊這樣的危險行為留言：「是不是要走一起走」、「沒事，慢慢睡反正也不會痛」更有疑也是特斯拉車主指出「我們真的是這樣開」也有人好奇一台多少錢。

▼危險畫面讓許多網友紛紛留言譏笑譴責 。（圖／翻攝自上傳者抖音）

▲▼ 翻攝抖音 。（圖／翻攝自上傳者抖音）

但仔細一看，特斯拉方向盤左側，有綁上自動駕駛輔助沙包（約500公克），也就是Tesla AP自駕神器，據了解，蝦皮等購物平台都有販售。

▼男駕駛將自駕神器綁在方向盤上。（圖／翻攝自上傳者抖音）

▲▼ 。

黃姓上傳者又再PO一段猛飆影片，畫面顯示時速一度達246公里，不僅超出國道速限，他更囂張寫著「認識這些朋友都不知道自己能活多久，台北台中46分鐘」，從儀錶板顯示則不是特斯拉，疑賓士車，而2段影片駕駛是否為黃姓上傳者不得而知。

該名男子危險駕車，根據《道路交通管理處罰條例》規定可處6000到24000元罰鍰，並吊扣牌照6個月，若經其他用路人拍攝相關違規畫面，也可上傳檢舉。

►台東熱氣球、天空之鏡爽玩4日才1999元！

ET快訊
快訊／他再爆林智堅抄襲學術月刊！「圖都一樣」
被鄉長耽誤的斜槓超人！他一人擁23張證照　醫師、怪手、大客車
影片曝！特斯拉國道「自己開」駕駛、乘客睡超香　網轟：7天後回
開特斯拉整車爽睡！國道飆時速246km　囂張男：台北台中46
快訊／民進黨拍板：Kolas挑戰花蓮、劉櫂豪再戰台東縣
啦啦隊女神寫真照「脫到剩蕾絲」太辣　爸爸氣炸
瘦子帶孕妻住渡假村被拍！揭與員工對話：不會再去了
快訊／彰化環保公園疑被丟廢棄物　一看竟是刺青男陳屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

特斯拉國道「自己開」！駕駛、乘客睡超香　網怒轟：7天後回家

台南龍崎爆毒狗害抽搐慘死！網扮柯南揪兇報警　怒喊：告死你

快訊／彰化環保公園疑被丟廢棄物　一看竟是刺青男陳屍草叢

桃園電子廠工地男子墜落！家屬放棄急救亡　疑天花板鋼架害命

被鄉長耽誤的斜槓超人！他一人擁23張證照　醫師、怪手、大客車

坐博愛座被狂念「你越線了」　男遭控性騷...一聽和解條件傻眼

獨／6高中生半夜上演格鬥戰　母湯真相曝：要勸阻同學無照騎車

公園下象棋翻臉！桃園男打不過用砍的　躲過殺人未遂罪

說好外面蹭卻整個放進去！按摩妹控老司機性侵　結局逆轉真相曝

蘆洲男替友扛3萬元賭債反悔　不敵美人計！遭5煞持槍擄走

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

Lulu曝和黃宣是同↘胞～　讚他「地才型主持人」

9人7狗去澎湖全暈船！　「阿金」緊張到面壁

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

遇車想插進賣場排隊線　團結防守成功：送啦！

男友神回避女友陷阱題XD　求生慾爆棚認真提問裝蒜

《非常律師禹英禑》朴恩斌超會演　自閉症律師開庭...甩開偏見！

特斯拉國道「自己開」！駕駛、乘客睡超香　網怒轟：7天後回家

台南龍崎爆毒狗害抽搐慘死！網扮柯南揪兇報警　怒喊：告死你

快訊／彰化環保公園疑被丟廢棄物　一看竟是刺青男陳屍草叢

桃園電子廠工地男子墜落！家屬放棄急救亡　疑天花板鋼架害命

被鄉長耽誤的斜槓超人！他一人擁23張證照　醫師、怪手、大客車

坐博愛座被狂念「你越線了」　男遭控性騷...一聽和解條件傻眼

獨／6高中生半夜上演格鬥戰　母湯真相曝：要勸阻同學無照騎車

公園下象棋翻臉！桃園男打不過用砍的　躲過殺人未遂罪

說好外面蹭卻整個放進去！按摩妹控老司機性侵　結局逆轉真相曝

蘆洲男替友扛3萬元賭債反悔　不敵美人計！遭5煞持槍擄走

男生也會得乳癌！醫示警「1關鍵因子」　癌細胞更易轉移

兄弟單局無打數寫25年來首次紀錄！悍將新洋投7局開箱

搭機巧遇基努李維！他全程目睹男神「親民暖行」被圈粉：這人也太好

快訊／不只竹科報告！他再爆林智堅抄襲學術月刊「圖都一樣」

快訊／第六度參選台東縣長！　劉櫂豪獲民進黨提名：再艱困都要勇往直前

無緣台東縣長提名　賴坤成悲嘆民進黨太殘忍：孤臣無力可回天

紫衣女蹲點撞車「下半身插進去」浪漫緊盯　網笑翻：內衣穿好啦

司機國道彰化停路肩下車捆貨　遭貨車追撞多處骨折送醫

確診傷病給付變更多！最高可領7907元　還可免繳勞保費

羅小白帶愛女朝聖偶像！　秒被圈粉「卡通人物從電視走出來」

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

社會熱門新聞

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

第一女優票選！吳夢夢跟娃娃都輸「她」

噴藥驅蛀蟲竟沒清場　害1家4口中毒4歲女童慘死

獨／電梯伯也傳是青幫兄弟　屁孩嚇傻賠錢求放過

沒立中柱挨罵自私　夫妻討50萬結局曝

小五男童遭霸凌「波比跳」　二審獲國賠

榨乾老婆仍不滿足！軟爛人夫向外發展　她崩潰訴離

政院高官「偷人妻」直擊！　還濫權允諾幫升官

土城深夜爆全武行　21歲男帶槍談判遭圍毆

彰化暴雨街道淹水　客戶拒收外送員傻眼

獨／型男英文師落水19年　因5字重啟尋人

快訊／臥室午睡遇火警！恆春6歲童不治

即／天母國中女學生墜樓　路人嚇壞報案

屁孩打老翁　帥大叔勸架現身

更多熱門

相關新聞

特斯拉整車爽睡！囂張男國道飆時速246km

特斯拉整車爽睡！囂張男國道飆時速246km

近日一名網友將駕駛特斯拉，開啟自動駕駛功能後，整車都在睡覺的影片上傳到抖音平台，引起討論。沒想到，網友發現，該名網友其他影片中，竟有在國道狂飆時速246公里的畫面，還驕傲地說「台北台中46分鐘」。

不准同學無照騎車　6少年勸阻不成半夜鬥毆

不准同學無照騎車　6少年勸阻不成半夜鬥毆

蘆洲男替友扛3萬元賭債反悔　遭5煞持槍擄走

蘆洲男替友扛3萬元賭債反悔　遭5煞持槍擄走

即／國1后里段「5車追撞」嚴重回堵

即／國1后里段「5車追撞」嚴重回堵

桃園瞬間淹水逾半個輪胎　網譏：滑水道開始營業

桃園瞬間淹水逾半個輪胎　網譏：滑水道開始營業

關鍵字：

國道特斯拉自動駕駛睡七天影音

讀者迴響

熱門新聞

直擊Toyz與女友奈奈「路邊大方摸胸」

史上最貴iPhone！　iPhone 14全系列價格、規格爆料流出

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

朱俐靜早逝「這4女星也都罹乳癌走了」！

抄襲案大翻轉！指導教授：余正煌用林智堅的資料

第一女優票選！吳夢夢跟娃娃都輸「她」

「朱俐靜表姊」唐綺陽哽咽發聲！

猴痘12倍速突變超詭譎　兒童首例讓專家緊張

黃金蟒纏繞轎車　在高速公路狂飆

20歲女租屋內輕生亡　房東怒告求償千萬敗訴

朱俐靜驚傳癌逝！　享年40歲

Lulu剛下工　聞朱俐靜噩耗崩潰！

《全明星》名單曝光　隊經理換血

朱俐靜癌逝！全台每天31人診斷罹乳癌　醫提醒「出現3徵兆」別拖了

女神剛分手！約他旅拍「忘情嘿咻」劇情驚呆

更多

最夯影音

更多
朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們
朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

Lulu曝和黃宣是同↘胞～　讚他「地才型主持人」

Lulu曝和黃宣是同↘胞～　讚他「地才型主持人」

9人7狗去澎湖全暈船！　「阿金」緊張到面壁

9人7狗去澎湖全暈船！　「阿金」緊張到面壁

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面