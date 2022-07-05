特斯拉國道「自己開」！駕駛、乘客睡超香　網怒轟：7天後回家

記者黃宥寧／綜合報導

玩命嗎？社群平台瘋傳1段超危險畫面，一名男駕駛開特斯拉Model S開啟自動駕駛，以時速86公里行駛在高速公路，但男子不僅放開雙手睡著，連後座乘客也倒頭大睡，影片總長16秒，視線看起來則是左後座乘客拍攝，這樣行為也讓網友紛紛留言譏笑「睡夢中走了，不會再痛了」、「睡完七天後回家」。

▲畫面中男子駕駛特斯拉S系列，搭載乘客竟將雙手放開開啟自動駕駛呼呼大睡。（圖／翻攝自上傳者抖音）

該段抖音影片由黃姓男子上傳，畫面中帶帽子的男駕駛雙手放腿上歪頭睡覺，行駛在國道高速公路上，連副駕、後座乘客也在睡，影片更寫上「爛命一條 繼續睡吧」、「爛芭比q了」接著手機鬧鐘響起，駕駛驚醒將鬧鐘關掉。

短短16秒的影片，也引網友留下1190篇討論留言，有人表示「拍攝者的恐懼我感覺得出來」但大部分都抨擊這樣的危險行為留言：「是不是要走一起走」、「沒事，慢慢睡反正也不會痛」更有疑也是特斯拉車主指出「我們真的是這樣開」也有人好奇一台多少錢。

▼危險畫面讓許多網友紛紛留言譏笑譴責 。（圖／翻攝自上傳者抖音）

但仔細一看，特斯拉方向盤左側，有綁上自動駕駛輔助沙包（約500公克），也就是Tesla AP自駕神器，據了解，蝦皮等購物平台都有販售。

▼男駕駛將自駕神器綁在方向盤上。（圖／翻攝自上傳者抖音）

黃姓上傳者又再PO一段猛飆影片，畫面顯示時速一度達246公里，不僅超出國道速限，他更囂張寫著「認識這些朋友都不知道自己能活多久，台北台中46分鐘」，從儀錶板顯示則不是特斯拉，疑賓士車，而2段影片駕駛是否為黃姓上傳者不得而知。

該名男子危險駕車，根據《道路交通管理處罰條例》規定可處6000到24000元罰鍰，並吊扣牌照6個月，若經其他用路人拍攝相關違規畫面，也可上傳檢舉。