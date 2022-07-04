連竊10起車內財物！貨車司機內急被偷70萬　狂賊落網遭押畫面曝

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾警分局連日發生多汽車內遭竊盜案件，7月2日接獲貨車司機報案指稱放置於副駕駛座的包包遭竊，包內放置達70萬現金，警方立即組成專案小組追緝，積極擴大調閱監視器後鎖定一名金姓慣竊涉有重嫌，警方於當日晚間持雲林地檢署核發拘票將嫌犯查緝到案，昨(3)日移送雲林地檢署偵辦。

▲警方押著金姓犯嫌找出丟包的贓物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方調查指出，金姓嫌犯（男性、台北人、43歲）犯案手法為隨機於路上對臨停車輛，趁駕駛人離開車輛後，伺機接近車輛遇未上鎖或是鑰匙未拔起的即竊取車內或機車置物箱財物，警方表示，從6月24日以來於虎尾警分局轄區內犯下6起竊盜案、西螺警分局轄區亦涉有數起竊盜案罪嫌。

▲警方押金姓犯嫌找出丟包的贓物包包。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

因金嫌非雲林轄區人口，第一時間難以掌握行蹤，但經警方鍥而不捨擴大偵辦，最後掌握犯嫌落腳於西螺鎮租屋處，即速向雲林地檢署聲請拘票，並於昨（3）日將犯嫌逮捕移送法辦。虎尾警分局偵查隊副隊長蔡岡宏說明，該案發生後警方立刻調閱案發周邊監視器影像，確認犯嫌做案手法及蹤跡，於最短時間內緝獲犯嫌到案。

▲警方搜索嫌犯指出之贓物丟包處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，金姓竊嫌於7月2日中午11時40分犯下冷藏貨車70萬現金竊案，當時司機因內急衝超商廁所，一時未鎖門而成肥羊，隨後金嫌12時許離開虎尾轄前往西螺分局轄區，因涉及其他竊案遭吳厝派出所員警攔查，當時身上已無任何現金，且辯稱冷藏車上所偷之包包內並無任何現金。檢方認為金嫌有反覆犯案之虞向法院聲請預防性羈押獲准。

虎尾警分局長廖志明呼籲民眾，與本案相關之被害人盡速與本分局聯絡，並指認犯嫌。另提醒民眾離開車輛時應將車門立即上鎖及不將財物留在車上，隨身攜帶，可避免遭竊嫌盯上，若遇可疑人、事亦請求警方進一步查察，以防範宵小危害治安。

▲警方查獲金嫌偷竊冷藏車之包包，包內現今已不翼而飛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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