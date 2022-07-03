曾「已讀不回」林佳龍？　陳時中澄清：他打到我以前的電話

▲衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨佈局台北市長選舉，包括衛福部長陳時中、無任所大使林佳龍都被視為潛在人選，但林日前公開稱「仇恨值高容易促成棄保」，被解讀為暗諷陳時中，林佳龍後來表示要打電話解釋誤會。不過，林佳龍1日指出，因為陳時中沒接電話，所以他傳了簡訊，但未收到回覆，2人最後在2日通上電話，對於記者3日提問是否有已讀不回狀況，陳時中則澄清，「沒有沒有，那時候他打到我以前的電話。」

對於「仇恨值」名詞解釋，林佳龍日前受訪說，「仇恨值」不是指「仇恨」，而是大數據中關於聲量的中性詞彙，對於可能誤解的地方，「我會跟陳時中打電話，雖然脈絡沒指特定的人，如果引起誤解，我也會跟他致電說明」；不過陳時中昨受訪說，真的沒有接到電話、簡訊或LINE訊息，「大家都是好朋友，不要放在心上」。

有關「仇恨值」爭議，陳時中3日受訪時回應，這都不需要太細講，「大家都是老朋友嘛，回去也有打個電話，大家都老朋友，沒有什麼誤會。」

記者提問為何沒有第一時間回覆電話、訊息，是否有已讀不回林佳龍的狀況，陳時中則澄清，「沒有沒有，那時候他打到我以前的電話。」

對於電話內容，知情人士透露，陳時中及林佳龍昨天稍晚終於通上電話了，兩人稍微聊了一下，林在電話中表達不好意思，「仇恨值」不是「仇恨」的意思，而陳則回應這沒什麼，不用放在心上，兩人也互相加油打氣，認為不管怎麼樣，都是「君子之爭」。

知情人士也說，陳時中、林佳龍本來就認識很久了，也沒有什麼不能講的事情，雙方在電話中可以說是「相談甚歡」。