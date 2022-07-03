陳建仁「可能選上」北市長卻不想選？　媒體人爆：收入損失很巨大

▲左起總統蔡英文、前副總統陳建仁。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨佈局九合一大選進度緩慢，其中，首都台北市之戰至今未有名單，還傳出原本呼聲最高的衛福部長陳時中也已經無意參選，而身兼黨主席的總統蔡英文則把目標鎖定在前副總統陳建仁身上。由新聞媒體人經營的「逆風的烏鴉」臉書專頁指出，這消息應是有一定可信度的，問題是陳建仁在等什麼？「我認為，陳建仁不想選，不是因為選不上，而恰恰是因為『可能選上』。因為一旦選上，對他的損失將會很巨大。這個損失，就是收入。」

「逆風的烏鴉」表示，蔡英文之所以想讓陳建仁選台北市長，首先是以現在疫情的狀況，陳時中真的不太適合落跑，如果不想把台北市拱手讓給一直搗蛋的正國會，算來算去，讓自己人陳建仁上，應該是最好的選擇。

「逆風的烏鴉」提到，陳建仁當選的機會不會比陳時中低，應該也不會比無任所大使林佳龍差。更明白地說，其實台北這一仗，只要民進黨不要派太差的人，都很有贏面，因為現在三腳督的態勢已成，民進黨只要不要派出像姚文智一樣崩盤的人選，當選的機率是不小的。「既然這樣，那陳建仁在等什麼？」

「逆風的烏鴉」認為，陳建仁就是因為「可能選上」，才會有所猶豫，大家可能還有印象，陳建仁在卸任時炒作過一個新聞，就是他「放棄副總統禮遇金」，用來凸顯他的高風亮節。但實情不是這樣。事實是，陳建仁在卸任前，就已經確定了要去中研院擔任特聘研究員，卸任後，就「無縫接軌」去當特聘研究員了，而擔任特聘研究員，月薪大概在4、50萬之間；而副總統禮遇金是一個月18萬。

「逆風的烏鴉說」說，因為陳建仁副總統只當了4年，禮遇金也只能領4年，但是特聘研究員可以「特聘」一輩子，所以陳建仁不是什麼放棄禮遇金，而是依法兩邊都領，所以才「擇優」。

「逆風的烏鴉說」指出，如果陳建仁選上台北市長，他就得放棄現在特聘研究員的薪水，而台北市長的薪水只有19萬，任期是4年，這對他來說，一定是充滿掙扎，所以，他的首選應該是疫情指揮中心指揮官，這樣特聘研究員可以兼著，薪水照領，其次則應該是選新北市長，因為選不上，走個過場而已。