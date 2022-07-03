拔樁成功？林智堅出席林氏宗親會　藍議員參選人倒戈喊「凍蒜」

▲新竹市長林智堅。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／綜合報導

年底九合一大選將至，桃園部分，綠營將推派新竹市長林智堅對決前行政院長張善政，而桃園市林姓宗親總會3日成立林智堅的首個後援會，林也和現任市長鄭文燦也一同出席活動現場，值得玩味的是，不僅民進黨小雞們參加，部分國民黨議員參選人也到場，國民黨議員候選人陳明義更高喊林智堅「凍蒜」，強調自己的一票可能會蓋給林智堅，也讓九合一大選桃園選情更加詭譎。

林智堅3日前往在龜山區春天農場舉辦的桃園市林姓宗親總會，林致詞表示，感謝桃園市林氏宗親會為他成立第一個後援會，他是桃園女婿、林氏的子弟，他雖然年輕，但有經驗、也很會做事，新竹市過去與桃園市本來就是共同生活圈。

林智堅指出，「人親土親」，林氏宗親會宗長們是基於對他的疼惜，今天的大會通過為他成立第一個後援會，他充滿感激，未來任何宗親、社團、教育界或是產業界，團隊都會逐一安排拜訪，聆聽大家的聲音。

林明義表示，「林智堅也是林姓宗親的子弟，未來若有很好的政策，絕對是不分黨派，（我的）這一票我會跟張善政院長跟他說明，我這一票，我或許我會投給我們林智堅市長。」，另一藍營議員候選人林昭賢則說，自己只有喊加油，「很多林家是我們國民黨籍的，私底下都有提到，這次會盡力支持林智堅市長。」