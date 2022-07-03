王浩宇：台灣大多數的人都有房！　要餓死很難

▲王浩宇認為，台灣大多數人都有房，所以要餓死很難。（示意圖，非當事人／記者周宸亘攝）

記者邱晟軒／綜合報導

國內房價持續高漲，年輕人想買房越來越困難。不過，前桃園市議員王浩宇昨天直言政府不應該打房，還諷刺「在台灣買不起房子的魯蛇，在國外也買不起。」王浩宇今（3日）更加碼表示，「在台灣要餓死很難，因為大多數的人都有房子住、有飯吃」。

王浩宇昨天在臉書發文指出，一堆人批評台灣房價高，其實現實是在台灣買不起房子的魯蛇，在國外也買不起，不要有不切實際的幻想。他以在美國加州有房地產的阿姨為例，2006年時她在北加州一處學區買了間獨棟房子，當時大概是50萬美元（約1491萬元台幣），之後花費10萬美元（約298萬元台幣）裝修，最近要回台灣準備賣掉，出價130萬美元（約3876萬元台幣），等於這16年間漲了70萬美元，他認為不比台灣漲得少。

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▲王浩宇稱「在台灣要餓死很難」，因為大多數人都有房、有飯吃。（圖／翻攝王浩宇臉書）

王浩宇更強調政府不應該打房，因為台灣房屋自有率達到84.68%，所以根本不該打房，「打房就是打到你爸、你媽，等於被打到的就是你。」

王浩宇今天更在臉書發文表示，「在台灣要餓死很難，大多數的人都有房子住、有飯吃，真正貧困到沒飯吃、流浪街頭的人，幾乎都是自己選擇不工作、酗酒或患有疾病或精神狀況。」

王浩宇指出，「只要願意尋求里長、社會局協助，這些人就算沒辦法過上太好的生活，要餓死的機率也不大，現實就是這樣，如果不選擇工作（內容），工地最差一天也有1500、在7-11做個大夜也有4萬，你告訴我要怎樣餓死？」