雲林+816　第三劑疫苗涵蓋率已達全國平均

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（3）日新增816例本土確診個案，分別為分別為斗六150例，虎尾124例，斗南63例，西螺49例，北港41例，台西40例，元長39例，麥寮37例，二崙34例，土庫33例，崙背、莿桐29例，古坑28例，水林26例，口湖25例，大埤20例，林內、褒忠16例，四湖12例，東勢5例個案分佈20鄉鎮。

雲林縣政府說明，今日疫情新增816例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-91歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有875人、確診者居家照護在管中有5556人。統計至7月2日止6-11歲兒童莫德納疫苗第 1 劑累計已完成10860人接種、第2劑5439人接種；5-11歲BNT兒童疫苗第1劑已完成20028人接種、第2劑4539人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

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▲雲林縣本土確診個案今日＋816例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局長曾春美表示，111年度統計本土累計確診數共65846 例，其中累計177例為死亡。今日新增2例死亡確診個案，均為男性，年齡為60-80多歲，分別有糖尿病、高血壓、心臟及腎臟相關疾病等慢性病史，皆未曾接種疫苗，死亡日期介於6/28至6/29，經由疾管署判定今日公告。

雲林縣衛生局表示，統計至7/2，雲林縣COVID-19疫苗第一劑涵蓋率已達88.6%，高於全國的87.3%；第二劑涵蓋率已達81.6%，高於全國的80.3%；第三劑涵蓋率為67.5%，已達全國平均。

▲雲林縣累計177確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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