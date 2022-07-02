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雲林大雨中車禍！汽車衝田50米　機車遭撞上全毀2傷

▲台一線雲林莿桐鄉與西螺鎮交界處發生汽機車車禍，造成機車騎士與乘客均骨折送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲機車騎士與乘客倒地不起，白色自小客衝進稻田約50米。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

低壓帶影響今（2）日下午雲林縣多處鄉鎮下起局部大雨，台一線西螺鎮往莿桐鄉交界北上路段約17時許發生一起汽、機車碰撞車禍，當時雨勢不小，一部白色自小客車於南下車道欲左轉至產業道路，撞上北上直行的機車騎士，機車騎士與乘客均受骨折與多處撕裂傷，分別送往醫院治療，事故發生原因尚待警方釐清。

▲台一線雲林莿桐鄉與西螺鎮交界處發生汽機車車禍，造成機車騎士與乘客均骨折送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲機車遭到猛烈撞擊，座墊置物箱與車體分離，零件散落一地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台一線西螺往莿桐方向東興公墓附近今日17時06分發生一起汽機車碰撞車禍，當時正下著雨，一輛由黃姓男子（20歲）所駕駛白色自小客車，於北上車道欲左轉產業道路前往東興社區，於南下車道路口處撞上一輛機車，撞擊力道猛烈，汽車衝進一旁稻田約50米，機車車體幾乎全毀。

▲台一線雲林莿桐鄉與西螺鎮交界處發生汽機車車禍，造成機車騎士與乘客均骨折送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台一線雲林莿桐鄉與西螺鎮交界處發生汽機車車禍，造成機車騎士與乘客均骨折送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

該起車禍造成機車男騎士腳部骨折、全身多處撕裂傷，後座女乘客左手肘骨折、下巴約3公分撕裂傷，分別送往基督教雲林分院與成大斗六分院救治，車禍詳細發生原因需尚待警方進一步釐清。

警方呼籲民眾駕車時應保持警覺，注意路口號誌、標誌或標線，並遵守交通規則，以避免交通事故之發生；另呼籲民眾下雨天路面濕滑、視線不佳，行車要更加小心，以確保生命及財產的安全。

▲台一線雲林莿桐鄉與西螺鎮交界處發生汽機車車禍，造成機車騎士與乘客均骨折送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲機車騎士與乘客均骨折送醫，車體零件散落一地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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