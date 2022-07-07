FBI局長：中國若侵台　將是全世界最恐怖商業破壞

▲美國聯邦調查局局長瑞伊和軍情五處處長麥卡勒姆。（圖／達志影像）

中央社倫敦6日綜合外電報導

美國聯邦調查局局長今天在英國軍情五處總部發表談話時警告企業領袖，中國會為爭奪競爭優勢不惜竊取他們的技術，還說中國若武力犯台，將是「全球歷來最恐怖的商業破壞之一」。

綜合美聯社和法新社報導，美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）和軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）在MI5總部泰晤士大廈（Thames House）告訴在場官員和企業領袖，對美英兩國來說，因應中國間諜的威脅是第一要務，且重要性只會有增無減。

瑞伊說：「我們持續看到中國政府對我們經濟和國家安全構成最大長期威脅。」他說：「我口中的『我們』指的是美英兩國和我們在歐洲和各地的盟友。」

針對目前台海緊張局勢，瑞伊同時在演說中表示，中國武力犯台將「代表著全球歷來所見最恐怖的商業破壞之一」。

上週，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）在華府的一場活動中表示，目前還沒有跡象顯示中國國家主席習近平準備武力犯台，但她確實表示，習近平似有尋求採取這類行動的潛力。

瑞伊今天表示，他沒有任何理由認為，中國對台灣的興趣有任何形式的減少，並說他希望中國從俄羅斯入侵烏克蘭一事汲取教訓，切勿「高估自己手上握的牌而全盤皆輸」。

瑞伊表示，有跡象顯示，中國或許已從俄羅斯經驗學到一兩件事，這段期間有在研究方法「讓自身經濟免受潛在制裁的影響」。

他說：「這在我們圈內稱為行為線索。」瑞伊整場演說不斷疾呼有意或尋求與中國做生意的西方企業小心謹慎，說北京若侵台，西方在中國的投資將化為烏有。

「如同在俄羅斯，西方多年來打造的投資有可能淪為談判籌碼，資金有可能擱淺，供應鏈和關係有可能被打亂。」